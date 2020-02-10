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Экс-судья Андухар Оливер – о неназначенном пенальти на Месси: Это возмутительно, он схватил Лео!
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Бывший судья Хуан Андухар Оливер разобрал момент с неназначенным пенальти на капитане каталонской команды Лионеле Месси в концовке матча "Бетис" – "Барселона" (2:3). Цитирует специалиста Marca.
В компенсированное время главный арбитр Хосе Мария Санчес Мартинес не зафиксировал фол в эпизоде, когда защитник "Бетиса" Марк Бартра в штрафной площадке руками схватил аргентинского нападающего.
"Невероятно, мы не увидели самого строгого наказания. Не был назначен очевиднейший пенальти – это возмутительно, защитник схватил Лео! Возможно, арбитр не увидел момент, однако в таких ситуациях должен вмешиваться VAR".