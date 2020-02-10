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Герой футбольного дня. Клеман Лангле

Испания
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По итогам матча Барселоны против Бетиса

Герой футбольного дня. Клеман Лангле
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

При отсутствии Херарда Пике сквозь огонь, воду и медные трубы в обороне "Барселоны" проходил Клеман Лангле. Именно француз стал ключевой персоной каталонцев в обороне и одной из ключевых в матче в целом.

Клеман, которого сейчас по праву называют одним из немногих игроков "Барселоны", которые реально прогрессируют, принес команде и пользу, и вред одновременно. Если первую желтую карточку и привезенный пенальти нужно расценивать с пониманием относительно действий защитника, он защищался ситуативно, мяч после удара Ферика прилетел с близкого расстояния, то вторая желтая карточка за откровенный удар по ногам соперника перед своей штрафной на 78-й минуте была лишней. Этот эпизод мог иметь куда более важное значение, если бы "Барселона" пропустила в конце и потеряла очки.

Герой футбольного дня. Клеман Лангле - изображение 1Но не пропустила и выиграла. А победный гол, что показательно в контексте нашего сегодняшнего героя, забил именно Клеман Лангле после передачи Лионеля Месси за семь минут до собственного удаления.

Есть смысл взглянуть на ситуацию и шире. Если не принимать во внимание Лионеля Месси, который не с планеты сией, то именно Клеман Лангле, - центральный защитник, - чаще других бил по воротам соперника – два удара, один в плоскость, он же стал и результативным. После Месси и Фекира, это лучший показатель в матче.

Клеман не наилучше работал с мячом, брал не самое активное участие в перепасовках (лучшим в защите по этому показателю был Самуэль Юмтити), однако эффективно играл в воздухе, не терял мяч, лучше за Юмтити играл в отборе и даже применял дриблинг. Если бы не удаление, можно было бы говорить об очень эффективном матче в исполнении французского защитника.

Ему еще предстоит совершенствовать свою игру, но это нормальный процесс для молодого игрока. Лангле – это футболист, с которым можно связывать будущее "Барселоны"

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В статье: герой футбольного дня Клеман Лангле
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