Тибо Куртуа – лучший футболист Ла Лиги в январе

В прошлом месяце мадридский "Реал" одержал 3 победы в 3 матчах в Примере и вышел на чистое первое место в турнирной таблице чемпионата Испании – примечательно, что бельгийский голкипер "сливочных" Тибо Куртуа всего лишь раз вынимал футбольный снаряд из своей сетки.

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Пресс-служба Ла Лиги сообщает, что, таким образом, игроком января стал именно вратарь "королевского клуба". Немного статистики: Куртуа помог "Реалу" обыграть "Хетафе" (0:3), "Севилью" (2:1) и "Вальядолид" (0:1).

Тибо получит приз перед болельщиками перед началом встречи между "Реалом" и "Сельтой" – 16 февраля.