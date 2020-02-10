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Тибо Куртуа – лучший футболист Ла Лиги в январе

Испания
(1 голосов)

Последнее время никто даже не смеет критиковать бельгийца…

Тибо Куртуа – лучший футболист Ла Лиги в январе
Новина українською

В прошлом месяце мадридский "Реал" одержал 3 победы в 3 матчах в Примере и вышел на чистое первое место в турнирной таблице чемпионата Испании – примечательно, что бельгийский голкипер "сливочных" Тибо Куртуа всего лишь раз вынимал футбольный снаряд из своей сетки.

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Пресс-служба Ла Лиги сообщает, что, таким образом, игроком января стал именно вратарь "королевского клуба". Немного статистики: Куртуа помог "Реалу" обыграть "Хетафе" (0:3), "Севилью" (2:1) и "Вальядолид" (0:1).

Тибо получит приз перед болельщиками перед началом встречи между "Реалом" и "Сельтой" – 16 февраля.

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В статье: Примера Тибо Куртуа Реал (Мадрид) Ла Лига
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Комментарии (1)
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liver.barca.4.0
10.02.2020 в 16:01
Крутуа! Заслуженно. И особенно приятно, что он наконец набрал ту форму, которую от него ждали. С такой стеной сзади ничего не страшно.
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