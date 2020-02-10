  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Месси установил очередной рекорд Ла Лиги
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Месси установил очередной рекорд Ла Лиги

Испания
(1 голосов)

Игрок появлялся в старте 416 раз

Месси установил очередной рекорд Ла Лиги
Новина українською

Форвард "Барселоны" Лионель Месси установил очередной рекорд.

В матче 23-го тура чемпионата Испании с "Бетисом" (3:2) Месси в 416-й раз сыграл в стартовом составе в рамках Примеры. Таким образом, аргентинец вышел на 1-е место в Ла Лиге по числу матчей в старте среди игроков, родившихся не в Испании. Он превзошёл достижение бывшего игрока "Атлетико" и "Депортиво" Донато, который 415 раз выходил в основном составе.

32-летний Месси является воспитанником "Барселоны". В нынешнем сезоне он принял участие в 18 матчах чемпионата Испании, в которых стал автором 14 забитых мячей, а также отдал 11 результативных передач.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лионель Месси Барселона
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
MES QUE UN CLUB
10.02.2020 в 18:03
Что ни тур, так какие-то новые цифры. Жизнь, сплошные рекорды.)
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...