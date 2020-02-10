Месси установил очередной рекорд Ла Лиги

Форвард "Барселоны" Лионель Месси установил очередной рекорд.

В матче 23-го тура чемпионата Испании с "Бетисом" (3:2) Месси в 416-й раз сыграл в стартовом составе в рамках Примеры. Таким образом, аргентинец вышел на 1-е место в Ла Лиге по числу матчей в старте среди игроков, родившихся не в Испании. Он превзошёл достижение бывшего игрока "Атлетико" и "Депортиво" Донато, который 415 раз выходил в основном составе.

32-летний Месси является воспитанником "Барселоны". В нынешнем сезоне он принял участие в 18 матчах чемпионата Испании, в которых стал автором 14 забитых мячей, а также отдал 11 результативных передач.