Пике и Умтити получили повреждения - это единственные защитники, которые есть у Сетьена на ближайший матч

В ближайшем матче Ла Лиги каталонская "Барселона" встретится с "Хетафе". У Кике Сетьена сейчас большие проблемы с линией обороны.

Сегодня тренировку пропустили Херард Пике и Самуэль Умтити. Первый, как сообщает AS, тренируется индивидуально, из-за проблем с правой ногой. Есть вероятность, что он будет готов к игре в субботу.

У Умтити вновь возникла проблема с коленом. Он отказался его оперировать после Чемпионата Мира-2018, пропустив с тех пор большой отрезок времени из-за травм.

Отметим, что третий центральный защитник команды, Клеман Ленгле, пропустит игру с "Хетафе" из-за дисквалификации. Потому Сетьену, скорее всего, придется задействовать футболистов из молодежной команды.