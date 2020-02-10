  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Пике и Умтити получили повреждения - это единственные защитники, которые есть у Сетьена на ближайший матч
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Пике и Умтити получили повреждения - это единственные защитники, которые есть у Сетьена на ближайший матч

Испания
(1 голосов)

Чем дальше в лес, тем больше палок

Пике и Умтити получили повреждения - это единственные защитники, которые есть у Сетьена на ближайший матч
UA-Футбол
Новина українською

В ближайшем матче Ла Лиги каталонская "Барселона" встретится с "Хетафе". У Кике Сетьена сейчас большие проблемы с линией обороны.

Сегодня тренировку пропустили Херард Пике и Самуэль Умтити. Первый, как сообщает AS, тренируется индивидуально, из-за проблем с правой ногой. Есть вероятность, что он будет готов к игре в субботу.

У Умтити вновь возникла проблема с коленом. Он отказался его оперировать после Чемпионата Мира-2018, пропустив с тех пор большой отрезок времени из-за травм.

Отметим, что третий центральный защитник команды, Клеман Ленгле, пропустит игру с "Хетафе" из-за дисквалификации. Потому Сетьену, скорее всего, придется задействовать футболистов из молодежной команды.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Херард Пике Барселона Самюэль Умтити
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...