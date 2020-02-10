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Каземиро: Январь был для Реала особенным, но самое важное впереди

Испания
(1 голосов)

Мадридский клуб решительно настроен

Каземиро: Январь был для Реала особенным, но самое важное впереди
UA-Футбол
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Один из лидеров "Реала" Карлос Каземиро заявил, что самые важные моменты ожидают "сливочных" впереди.

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"Январь для нас был особенным. Команда показала свою лучшую сторону и сильно выросла. Мы играли, как единная команда, что в футболе очень важно.

Впереди нас ждет очень много важных матчей. Мы находимся в хорошей динамике перед играми Лиги Чемпионов. Самое важное ожидает нас впереди", - цитирует бразильца AS.

Отметим, что в 1/8 финала ЛЧ мадридский клуб ожидают сложнейшие матчи против "Манчестер Сити".

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В статье: Реал (Мадрид) Карлос Каземиро
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Комментарии (2)
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Krivbass6 (Кривой Рог)
10.02.2020 в 21:49
Смотри чтоб барса не всралась.
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Mass1985 (Wilayah Ninewa)
10.02.2020 в 21:29
Главное чтобы реал играл как единая команда вместе с судьями иначе чемпионат вам не видать!!!
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