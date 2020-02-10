Каземиро: Январь был для Реала особенным, но самое важное впереди

Один из лидеров "Реала" Карлос Каземиро заявил, что самые важные моменты ожидают "сливочных" впереди.

"Январь для нас был особенным. Команда показала свою лучшую сторону и сильно выросла. Мы играли, как единная команда, что в футболе очень важно.

Впереди нас ждет очень много важных матчей. Мы находимся в хорошей динамике перед играми Лиги Чемпионов. Самое важное ожидает нас впереди", - цитирует бразильца AS.

Отметим, что в 1/8 финала ЛЧ мадридский клуб ожидают сложнейшие матчи против "Манчестер Сити".