Испания
Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Каземиро: Январь был для Реала особенным, но самое важное впереди
Мадридский клуб решительно настроен
Один из лидеров "Реала" Карлос Каземиро заявил, что самые важные моменты ожидают "сливочных" впереди.
"Январь для нас был особенным. Команда показала свою лучшую сторону и сильно выросла. Мы играли, как единная команда, что в футболе очень важно.
Впереди нас ждет очень много важных матчей. Мы находимся в хорошей динамике перед играми Лиги Чемпионов. Самое важное ожидает нас впереди", - цитирует бразильца AS.
Отметим, что в 1/8 финала ЛЧ мадридский клуб ожидают сложнейшие матчи против "Манчестер Сити".
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Krivbass6 (Кривой Рог)
10.02.2020 в 21:49
Ответить
0
0
Mass1985 (Wilayah Ninewa)
10.02.2020 в 21:29
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
загрузка...