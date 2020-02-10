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Де Йонг уверен, что судья должен был ставить пенальти в ворота Бетиса после фола на Месси

Испания
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Полузащитник увидел судейскую ошибку

Де Йонг уверен, что судья должен был ставить пенальти в ворота Бетиса после фола на Месси
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Игрок "Барселоны" Френки де Йонг прокомментировал вчерашнюю победу своего клуба в игре против "Бетиса".

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"Было очень важно выиграть этот матч. Я думаю, что мы могли забить больше голов, так как судья обязан был ставить пенальти после фола на Месси. Был понятно, что игрок толкнул его.

Обидно было проиграть в кубке ("Атлетику"). У нас было несколько хороших шансов, но мы ими не воспользовались. Сейчас нам нужно смотреть вперед", - цитирует голландца AS.

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"Барселона" отстает от "Реала" на три пункта в турнирной таблице, занимая второе место.

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В статье: Лионель Месси Барселона Бетис (Севилья) Френки де Йонг
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