В Италии подсчитали сумму трансфера Месси

Итальянское издание Tuttosport подсчитало, сколько придётся потратить клубам Серии А в случае приобретения форварда "Барселоны" Лионеля Месси.

Основная сумма рассчитывается из имиджевых прав Месси, которые принадлежат самому футболисту. Так как в "Барселоне" аргентинец получает € 35 млн на руки, то это минимум, на что он может согласиться в клубе за пределами Испании. С учётом налогов эта сумма вырастет до € 66 млн.

После трансфера аргентинца общая сумма может колебаться от € 86 млн до € 91 млн в год. Таким образом, четырёхлетний контракт обойдётся клубам в € 350-365 млн.