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В Италии подсчитали сумму трансфера Месси

Испания
(1 голосов)

Она составит 350-360 миллионов евро

В Италии подсчитали сумму трансфера Месси
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Итальянское издание Tuttosport подсчитало, сколько придётся потратить клубам Серии А в случае приобретения форварда "Барселоны" Лионеля Месси.

Основная сумма рассчитывается из имиджевых прав Месси, которые принадлежат самому футболисту. Так как в "Барселоне" аргентинец получает € 35 млн на руки, то это минимум, на что он может согласиться в клубе за пределами Испании. С учётом налогов эта сумма вырастет до € 66 млн.

После трансфера аргентинца общая сумма может колебаться от € 86 млн до € 91 млн в год. Таким образом, четырёхлетний контракт обойдётся клубам в € 350-365 млн.

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В статье: Лионель Месси Барселона
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Комментарии (2)
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ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
11.02.2020 в 18:02
Я бы хотел увидеть Месси и Роналду в одной команде , но не в ублюдских клубах типа Ювентус или ПСЖ. Думаю самое время вспомнить , что не смотря на кризисы личные и командные именно эти двое опять ближе всех к ЗМ (оглядываясь на прошедшую половину сезона). Есть у кого версии кто был им ровней?
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-1
Lion Killer (Львів)
11.02.2020 в 18:23
тут хтось з них без варіантів, і, швидше за все, цього разу буде Роналду.
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