Усман Дембеле прооперирован в Финляндии, его восстановление может занять 5 месяцев

Вингер "Барселоны" успешно перенес операцию в Финляндии. Об этом сообщает испанский источник Mundo Deportivo.

Поддержать его полетел спортивный директор команды Эрик Абидаль (недавно вступивший в конфликт с Месси). По данным СМИ, восстановление француза может занять порядка 5 месяцев.

Дембеле, успевший в сезоне провести лишь 5 матчей, отправился в лазарет еще в октябре. Он был близок к возвращению, но на тренировке заработал разрыв сухожилия правого бедра.

Отметим, что из-за травмы Дембеле, у "Барселоны" будет шанс экстренно подписать нового нападающего.