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Усман Дембеле прооперирован в Финляндии, его восстановление может занять 5 месяцев

Испания
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Француз, возможно, вернется в следующем сезоне

Усман Дембеле прооперирован в Финляндии, его восстановление может занять 5 месяцев
UA-Футбол
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Вингер "Барселоны" успешно перенес операцию в Финляндии. Об этом сообщает испанский источник Mundo Deportivo.

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Поддержать его полетел спортивный директор команды Эрик Абидаль (недавно вступивший в конфликт с Месси). По данным СМИ, восстановление француза может занять порядка 5 месяцев.

Дембеле, успевший в сезоне провести лишь 5 матчей, отправился в лазарет еще в октябре. Он был близок к возвращению, но на тренировке заработал разрыв сухожилия правого бедра.

Отметим, что из-за травмы Дембеле, у "Барселоны" будет шанс экстренно подписать нового нападающего.

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В статье: Барселона Усман Дембеле
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