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Реал переключил свое внимание на Брозовича - хорват оценивается в 60 миллионов

Испания
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Конте может потерять одного из лидеров

Реал переключил свое внимание на Брозовича - хорват оценивается в 60 миллионов
UA-Футбол
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Мадридский "Реал" рассматривает возможность подписания Марцело Брозовича. Информацию о возможном трансфере передает Mundo Deportivo.

По их данным, в этом переходе заинтересован лично Зидан. Французский тренер может использовать хорвата в качестве альтернативы Каземиро, который сейчас не имеет конкурента.

Брозович занимает очень важное место в "Интере" Антонио Конте, а потому итальянцы будут стараться удержать футболиста. По данным сайта Transfermarkt, полузащитник оценивается в 60 миллионов.

В этом сезоне Марцело провел 28 матчей и забил три гола.

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В статье: Реал (Мадрид) Интер (Милан) Марцело Брозович
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