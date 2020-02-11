Реал переключил свое внимание на Брозовича - хорват оценивается в 60 миллионов

Мадридский "Реал" рассматривает возможность подписания Марцело Брозовича. Информацию о возможном трансфере передает Mundo Deportivo.

По их данным, в этом переходе заинтересован лично Зидан. Французский тренер может использовать хорвата в качестве альтернативы Каземиро, который сейчас не имеет конкурента.

Брозович занимает очень важное место в "Интере" Антонио Конте, а потому итальянцы будут стараться удержать футболиста. По данным сайта Transfermarkt, полузащитник оценивается в 60 миллионов.

В этом сезоне Марцело провел 28 матчей и забил три гола.