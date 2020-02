Дембеле получил девятую травму за два с половиной года в Барселоне. Всего он пропустил 65 матчей

Сегодня официально стало известно, что Усман Дембеле пропустит из-за травмы 6 месяцев. В этом сезоне на поле он точно не выйдет.

Что интересно, это уже его девятая травма с момента перехода в "Барселону". За два с половиной года у него были проблемы с подколеным сухожилием, голеностопом и сухожилиями бедра.

Также показательно, что он пропустил из-за различных повреждений уже 65 матчей. А в составе "Барселоны" с 2017-го провел 74 игры.

