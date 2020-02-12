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Касильяс будет баллотироваться на пост президента Федерации футбола Испании

Испания
(1 голосов)

Из ворот в кресло главного

Касильяс будет баллотироваться на пост президента Федерации футбола Испании
Новина українською

Голкипер "Порту" Икер Касильяс сообщил о своем выдвижении на выборах президента Королевской футбольной федерации Испании (RFEF), об этом сообщают Cadena Ser и Marca. По информации источников, нынешний президент Федерации Луис Рубиалес обеспокоен, что в кандидатуре экс-вратаря "Реала" он получит очень солидного соперника перед выборами.

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Бывший голкипер сборной Испании уже созванивался и провел встречу с бывшими товарищами национальной команды в надежде заручиться их поддержкой в предстоящей борьбе с Рубиалесом. Также известно, что отношения между Луисом и Икером – не самые лучшие. Отметим, что выборы президента Федерации должны состояться осенью текущего года.

В ноябре Касильяс вернулся к тренировкам после перенесенных проблем с сердцем, но есть сомнения, что голкипер сможет вновь выступать на высоком уровне.

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В статье: Икер Касильяс Луис Рубиалес
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Комментарии (2)
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Cannabis Sativa (Луцк)
12.02.2020 в 10:00
И скорее всего победит!
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
12.02.2020 в 08:58
Отлично! Учитывая тот факт, что Флорентино Перес поступил с легендой Реала, как настоящий подлец, Касильяс, в случае победы, не будет гнуть прореаловскую линию, как это есть сейчас с другим президентом.
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