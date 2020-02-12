Касильяс будет баллотироваться на пост президента Федерации футбола Испании

Голкипер "Порту" Икер Касильяс сообщил о своем выдвижении на выборах президента Королевской футбольной федерации Испании (RFEF), об этом сообщают Cadena Ser и Marca. По информации источников, нынешний президент Федерации Луис Рубиалес обеспокоен, что в кандидатуре экс-вратаря "Реала" он получит очень солидного соперника перед выборами.

Бывший голкипер сборной Испании уже созванивался и провел встречу с бывшими товарищами национальной команды в надежде заручиться их поддержкой в предстоящей борьбе с Рубиалесом. Также известно, что отношения между Луисом и Икером – не самые лучшие. Отметим, что выборы президента Федерации должны состояться осенью текущего года.

В ноябре Касильяс вернулся к тренировкам после перенесенных проблем с сердцем, но есть сомнения, что голкипер сможет вновь выступать на высоком уровне.