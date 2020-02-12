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Барселона не готова платить 50 миллионов евро за Виллиана Жозе

Испания
(1 голосов)

Бразилец может остаться в клубе

Барселона не готова платить 50 миллионов евро за Виллиана Жозе
Новина українською

Форвард "Реала Сосьедад" Виллиан Жозе, вероятно, останется в клубе, сообщает Sport.es.

Наставник "Реала Сосьедад" Иманол Альгуасиль сказал президенту клуба, что он рассчитывает на форварда, поскольку клуб может выиграть Кубок Испании, а также борется за место в Лиге чемпионов. В руководстве согласились с аргументами тренера и приняли решение, что Жозе будет разрешено уйти только в том случае, если "Барселона" выложит за него € 50 млн. В таком случае переход игрока в стан каталонского клуба становится маловероятен.

Виллиан Жозе принял участие в 22 матчах чемпионата Испании в текущем сезоне и стал автором 8 мячей. Контракт нападающего с "Реалом Сосьедад" рассчитан до 2024 года.

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В статье: Барселона Виллиан Жозе Реал Сосьедад
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Комментарии (12)
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ВітяДобрий ніч (Київ)
12.02.2020 в 17:18
Неспроможність Барселони придбати нападника за адекватну ціну починає насторожувати. Але навіщо когось купувати? Барса завжди славилась своєю футбольною академією. Невже там зараз нема талантів?
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Krivbass6 (Кривой Рог)
12.02.2020 в 17:21
И денег то-же нет.
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Рыдал (Мадрид) (Madrid )
12.02.2020 в 17:27
Тебе то какое дело до барселонской академии? Поищи таланты в мадридском навозе. Винисиус, Йович, Бэйл $$$$$ сколько миллионов? 4 гола на троих за два года Пишу чисто о футболе, как ты спрашивал
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-1
Krivbass6 (Кривой Рог)
12.02.2020 в 17:37
Ты понял сам, что написал.Глупец.
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ВітяДобрий ніч (Київ)
12.02.2020 в 17:39
А навіщо? Реал - укомплектована команда. Для кожного з гравців є відповідні за класом заміни. Ніхто соплі не розводив коли Азар травмувався. В Барсі все по-іншому. Там вирішує Мессі кому грати. Якщо хтось йому не подобається або починає проявляти лідерські якості, то Ліонель шукає шляхи, щоби його позбутися. Так було з Ібрагімовічем. Почитай його біографію. Він там детально описує конфлікт з Мессі. Так було і з Коутінью, який зараз в оренді в Баварії. Гравець дуже високого класу, найдорожчий трансфер Барселони. Але Мессі вважав, що Коутінью несе для нього загрозу
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Krivbass6 (Кривой Рог)
12.02.2020 в 16:21
На 50 больше или 50 меньше в клубе.Какая разница.
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-3
Рыдал (Мадрид) (Madrid )
12.02.2020 в 16:28
Одна даёт, другая дразнится. Мадридские питушки знают это.
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-2
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ВітяДобрий ніч (Київ)
12.02.2020 в 16:55
А чому ти про футбол не пишеш? В бан хочеш?
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Рыдал (Мадрид) (Madrid )
12.02.2020 в 17:00
А что мадридские питушки разве не про футбол? Ты же со слова питушки свои комментарии начинаешь, или это тебе можно? Досвидания
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Рыдал (Мадрид) (Madrid )
12.02.2020 в 17:05
Так пітушки тут лише барселонці. Мессі ж вас пітушарить, а ви чмокаєте і чмокаєте. Поводите себе як агресивні баби, коли займають їх чпокальщиків негатив про Мессі і Барсу вами сприймається, як тяжка особиста образа, неначе ви з ним спали——————————————-Это про футбол? Правильный ты наш.
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ВітяДобрий ніч (Київ)
12.02.2020 в 17:05
Ти чо? Обідився? Я ж пожартував. ви же всі для мене друзі, барселонські пітухи
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Рыдал (Мадрид) (Madrid )
12.02.2020 в 17:07
Тамбовский волк тебе друг, иди лесом.
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