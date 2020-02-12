Барселона не готова платить 50 миллионов евро за Виллиана Жозе

Форвард "Реала Сосьедад" Виллиан Жозе, вероятно, останется в клубе, сообщает Sport.es.

Наставник "Реала Сосьедад" Иманол Альгуасиль сказал президенту клуба, что он рассчитывает на форварда, поскольку клуб может выиграть Кубок Испании, а также борется за место в Лиге чемпионов. В руководстве согласились с аргументами тренера и приняли решение, что Жозе будет разрешено уйти только в том случае, если "Барселона" выложит за него € 50 млн. В таком случае переход игрока в стан каталонского клуба становится маловероятен.

Виллиан Жозе принял участие в 22 матчах чемпионата Испании в текущем сезоне и стал автором 8 мячей. Контракт нападающего с "Реалом Сосьедад" рассчитан до 2024 года.