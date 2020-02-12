Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Азар уже несколько дней тренируется в общей группе Реале, но Зидан не спешит с его возвращением
Все дело в Лиге Чемпионов
В ноябре прошлого года, во время матча против "ПСЖ", серьезную травму получил Эден Азар. Бельгиец так и не играл с того времени.
Однако, совсем скоро намечено его возвращение. Эден может выйти на поле в игре против "Сельты" в субботу. Об этом сообщает испанский источник AS. Вингер уже несколько дней работает в общей группе, полностью залечив свою травму.
Зинедин Зидан не хочет форсировать события. Француз опасается рецидива травмы игрока в свете важнейшего матча против "Ман Сити" (26-го февраля).
Напомним, что прошлым летом Азар перешел из "Челси" в "Реал". С того времени на его счету 1 гол и 1 ассист в 15-ти матчах.
Новости по теме
- 13:57 Зарубежные Азар: Я не буду лгать, у меня был лишний вес при переходе в Реал, но если я в отпуске, то я в отпуске!
- 08:49 Зарубежные Гвардиола: Если Азар не играет на своем привычном уровне, то у Реала сразу же возникают проблемы
- 15:35 Зарубежные Азар - лучший бельгийский футболист, выступающий за границей