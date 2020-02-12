  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Азар уже несколько дней тренируется в общей группе Реале, но Зидан не спешит с его возвращением
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Азар уже несколько дней тренируется в общей группе Реале, но Зидан не спешит с его возвращением

Испания
(1 голосов)

Все дело в Лиге Чемпионов

Азар уже несколько дней тренируется в общей группе Реале, но Зидан не спешит с его возвращением
UA-Футбол
Новина українською

В ноябре прошлого года, во время матча против "ПСЖ", серьезную травму получил Эден Азар. Бельгиец так и не играл с того времени.

Читайте такжеМадрид ликует: Эден Азар приступил к тренировкам

Однако, совсем скоро намечено его возвращение. Эден может выйти на поле в игре против "Сельты" в субботу. Об этом сообщает испанский источник AS. Вингер уже несколько дней работает в общей группе, полностью залечив свою травму.

Зинедин Зидан не хочет форсировать события. Француз опасается рецидива травмы игрока в свете важнейшего матча против "Ман Сити" (26-го февраля).

Напомним, что прошлым летом Азар перешел из "Челси" в "Реал". С того времени на его счету 1 гол и 1 ассист в 15-ти матчах.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Эден Азар Зинедин Зидан Реал (Мадрид)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...