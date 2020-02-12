Азар уже несколько дней тренируется в общей группе Реале, но Зидан не спешит с его возвращением

В ноябре прошлого года, во время матча против "ПСЖ", серьезную травму получил Эден Азар. Бельгиец так и не играл с того времени.

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Однако, совсем скоро намечено его возвращение. Эден может выйти на поле в игре против "Сельты" в субботу. Об этом сообщает испанский источник AS. Вингер уже несколько дней работает в общей группе, полностью залечив свою травму.

Зинедин Зидан не хочет форсировать события. Француз опасается рецидива травмы игрока в свете важнейшего матча против "Ман Сити" (26-го февраля).

Напомним, что прошлым летом Азар перешел из "Челси" в "Реал". С того времени на его счету 1 гол и 1 ассист в 15-ти матчах.