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Тренер Реал Сосьедада: Уход Виллиана Жозе в Барселону? Он стоит 70 миллионов
Наставник был краток
Главный тренер "Реал Сосьедада" Иманоль Альгуасиль рассказал о возможном уходе из клуба Виллиана Жозе.
"Виллиан Жозе? Если "Барселона" заплатит 70 миллионов, то он может покинуть клуб. На данный момент он наш игрок и хочет им оставаться. Не знаю насколько долго, но, как я знаю, до конца сезона он будет с нами", - цитирует тренера AS.
Напомним, вчера сообщалось, что каталонцы, из-за травмы Усмана Дембеле, могут экстренно подписать форварда из чемпионата Испании.
В этом сезоне Жозе забил 8 голов в 20-ти матчах.
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Источник:AS
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Комментарии (1)
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аалекс ( Крым)
12.02.2020 в 20:52
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