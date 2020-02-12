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Тренер Реал Сосьедада: Уход Виллиана Жозе в Барселону? Он стоит 70 миллионов

Испания
(1 голосов)

Наставник был краток

Тренер Реал Сосьедада: Уход Виллиана Жозе в Барселону? Он стоит 70 миллионов
UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер "Реал Сосьедада" Иманоль Альгуасиль рассказал о возможном уходе из клуба Виллиана Жозе.

"Виллиан Жозе? Если "Барселона" заплатит 70 миллионов, то он может покинуть клуб. На данный момент он наш игрок и хочет им оставаться. Не знаю насколько долго, но, как я знаю, до конца сезона он будет с нами", - цитирует тренера AS.

Напомним, вчера сообщалось, что каталонцы, из-за травмы Усмана Дембеле, могут экстренно подписать форварда из чемпионата Испании.

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В этом сезоне Жозе забил 8 голов в 20-ти матчах.

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В статье: Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) Барселона Виллиан Жозе Иманоль Альгуасиль
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Источник:
AS
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Комментарии (1)
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аалекс ( Крым)
12.02.2020 в 20:52
Быстро цена с 50 до 70 выросла.
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