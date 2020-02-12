20-летний защитник Вальядолида привлек внимание Реала, МЮ и Атлетико

Защитник "Вальядолида" Мохамед Салису уже летом может пойти на повышение. Об этом передает AS.

В подписании 20-летнего игрока сейчас заинтересованы гранды европейского футбола - "МЮ", "Реал" и "Атлетико". Сайт Transfermarkt оценивает его в 10 миллионов евро.

Салису прекрасно проводит текущий сезон. На его счету 23 матча за "Вальядолид", в которых он забил 1 гол. Он один из лидеров по выигранным единоборствам, а точность его передач составляет более 80%.

Отметим, что контракт Салису с "Вальядолидом" действует до лета 2022 года.