  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. 20-летний защитник Вальядолида привлек внимание Реала, МЮ и Атлетико
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

20-летний защитник Вальядолида привлек внимание Реала, МЮ и Атлетико

Испания
(1 голосов)

Очень талантливый ганский футболист

20-летний защитник Вальядолида привлек внимание Реала, МЮ и Атлетико
UA-Футбол
Новина українською

Защитник "Вальядолида" Мохамед Салису уже летом может пойти на повышение. Об этом передает AS.

В подписании 20-летнего игрока сейчас заинтересованы гранды европейского футбола - "МЮ", "Реал" и "Атлетико". Сайт Transfermarkt оценивает его в 10 миллионов евро.

Салису прекрасно проводит текущий сезон. На его счету 23 матча за "Вальядолид", в которых он забил 1 гол. Он один из лидеров по выигранным единоборствам, а точность его передач составляет более 80%.

Отметим, что контракт Салису с "Вальядолидом" действует до лета 2022 года.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Атлетико (Мадрид) Вальядолид Реал (Мадрид) Манчестер Юнайтед Мохаммед Салису
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...