Кубок Испании. Атлетик делает шаг к финалу

"Атлетик" превосходил "Гранаду" по игре, что вполне закономерно. У себя дома баски мало кого отпускают без давления. С другой стороны, для "Гранады" жизнь на поле "Сан-Мамеса" не была невыносимой, потому что даже после пропущенного гола (в конце первого тайма) "насриды" не раскрывались и играли с оглядкой на собственные тылы. Не теряли рассудок.

Секрет в том, что полуфинал предусматривает два матча, поэтому у "Гранады" будет шанс отыграться дома. И сделать это со счета 0:1 легче, чем с 0:2 или больше. Поэтому гости и не рисковали. Хотя в конце поединка пошли вперед и могли забить усилиями Карлоса Невы и Максима Гоналона. Оба пробивали очень опасно, однако Унай Симон спас "Атлетик".

Баски тоже могли забить во второй половине второго тайма второй мяч – стремились к этому. Чего стоят хотя бы моменты Иньяки Уильямса, Арица Адуриса и Андера Капы. Всем не хватило буквально какой-то малости, поэтому "Атлетик" удовлетворился победой 1:0. Незадолго до перерыва Иньяки Уильямс из свободной зоны на левом фланге выкатил мяч под легкий удар Икеру Муньяин и тот забил. Это самый минимум, на который заслужили баски. Потому как, если справедливо, Бильбао наиграл на более уверенный счет.

Однако все решится во втором матче. "Гранада" проиграла битву, но еще не проиграла войну.

Кубок Испании. Полуфинал. Первый матч

Бильбао. "Сан-Мамес"

"Атлетик" - "Гранада" 1:0

Гол: Икер Муньяин 42

"Атлетик": Унай Симон - Ерай Альварес Лопес, Унай Нуньес, Иньиго Мартинес - Андре Капа, Дани Гарсия (Микель Сан-Хосе 84), Микель Весга, Юри Берчиче - Икер Муньяин - Рауль Гарсия (Ариц Адурис 67), Иньяки Уильямс

"Гранада": Руй Силва - Виктор Диас, Домингуш Дуарте (Ян Брис Этеки 85), Герман Санчес, Карлос Нева - Янгел Эррера, Максим Гоналон - Антонио Пуэртас (Хесус Вальехо 46), Карлос Фернандес, Дарвин Мачис (Жиль Диас 71) - Роберто Солдадо

Предупреждения: Дани Гарсия 16, Иньяки Уильямс 29, Ариц Адурис 67 - Виктор Диас 29, Роберто Солдадо 65