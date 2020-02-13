Испания
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Ракитич хочет продолжить карьеру в АПЛ
В нынешнем сезоне игрок получает недостаточно игрового времени
Хавбек "Барселоны" Иван Ракитич может покинуть клуб в летнее трансферное окно, об этом пишет Sky Sports, .
31-летний хорват требует больше игрового времени, однако игрока вытеснили из состава более молодые Артур и Фрэнки де Йонг, поэтому Ракитич намерен найти новое место продолжения карьеры.
Сообщается, что хорват готов рассмотреть предложения от клубов АПЛ.
В текущем сезоне на счету Ракитича 2 голевые передачи в 17 матчах Ла Лиги.
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