Ракитич хочет продолжить карьеру в АПЛ

Хавбек "Барселоны" Иван Ракитич может покинуть клуб в летнее трансферное окно, об этом пишет Sky Sports, .

31-летний хорват требует больше игрового времени, однако игрока вытеснили из состава более молодые Артур и Фрэнки де Йонг, поэтому Ракитич намерен найти новое место продолжения карьеры.

Сообщается, что хорват готов рассмотреть предложения от клубов АПЛ.

В текущем сезоне на счету Ракитича 2 голевые передачи в 17 матчах Ла Лиги.