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Ракитич хочет продолжить карьеру в АПЛ

Испания
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В нынешнем сезоне игрок получает недостаточно игрового времени

Ракитич хочет продолжить карьеру в АПЛ
Новина українською

Хавбек "Барселоны" Иван Ракитич может покинуть клуб в летнее трансферное окно, об этом пишет Sky Sports, .

31-летний хорват требует больше игрового времени, однако игрока вытеснили из состава более молодые Артур и Фрэнки де Йонг, поэтому Ракитич намерен найти новое место продолжения карьеры.

Сообщается, что хорват готов рассмотреть предложения от клубов АПЛ.

В текущем сезоне на счету Ракитича 2 голевые передачи в 17 матчах Ла Лиги.

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В статье: Барселона Иван Ракитич
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