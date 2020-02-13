Испания
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Барселона попытается подписать Мартинеса в летнее трансферное окно
Каталонцы делали предложение Интера в прошлое трансферное окно
Форвард "Интера" Лаутаро Мартинес по-прежнему нужен "Барселоне".
По информации Calcio Mercato, каталонский клуб возобновит интерес к аргентинскому форварду с открытием летнего трансферного окна. "Барселона" планировала подписать Мартинеса в прошлом месяце и теперь готова сделать официальное предложение "Интеру". Сумма трансфера составит около 100 млн евро.
В текущем сезоне Серии А 22-летний Мартинес в составе "Интера" провел 20 матчей и забил 11 мячей.
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Комментарии (3)
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
13.02.2020 в 16:57
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ВітяДобрий ніч (Київ)
13.02.2020 в 16:23
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Krivbass6 (Кривой Рог)
13.02.2020 в 16:12
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