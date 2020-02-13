Барселона попытается подписать Мартинеса в летнее трансферное окно

Форвард "Интера" Лаутаро Мартинес по-прежнему нужен "Барселоне".

По информации Calcio Mercato, каталонский клуб возобновит интерес к аргентинскому форварду с открытием летнего трансферного окна. "Барселона" планировала подписать Мартинеса в прошлом месяце и теперь готова сделать официальное предложение "Интеру". Сумма трансфера составит около 100 млн евро.

В текущем сезоне Серии А 22-летний Мартинес в составе "Интера" провел 20 матчей и забил 11 мячей.