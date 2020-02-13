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Барселона попытается подписать Мартинеса в летнее трансферное окно

Испания
(1 голосов)

Каталонцы делали предложение Интера в прошлое трансферное окно

Барселона попытается подписать Мартинеса в летнее трансферное окно
Новина українською

Форвард "Интера" Лаутаро Мартинес по-прежнему нужен "Барселоне".

По информации Calcio Mercato, каталонский клуб возобновит интерес к аргентинскому форварду с открытием летнего трансферного окна. "Барселона" планировала подписать Мартинеса в прошлом месяце и теперь готова сделать официальное предложение "Интеру". Сумма трансфера составит около 100 млн евро.

В текущем сезоне Серии А 22-летний Мартинес в составе "Интера" провел 20 матчей и забил 11 мячей.

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В статье: Барселона Интер (Милан) Лаутаро Мартинес
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Комментарии (3)
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
13.02.2020 в 16:57
Пока что, Лаутаро - кандидат №1 в Барсу этим летом. Он и сам хочет в великую Барселону, в лучшую команду мира и для Лео Месси, это будет прекрасный партнер, с которым они образуют отличное взаимопонимание в Барсе, чтобы затем добыть для Аргентины золото ЧМ в Катаре. Думаю, Барса отдаст за Лаутаро 60 млн..... Плюс Ракитича....
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+2
-1
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ВітяДобрий ніч (Київ)
13.02.2020 в 16:23
Мессі вже його прокастингував в збірній? Штани знімати довелось?
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0
-2
Krivbass6 (Кривой Рог)
13.02.2020 в 16:12
100 маловато. Нужно просить 200за 180 уступить.
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0
-2

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