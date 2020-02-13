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Атлетико не отпустит Лемара в Арсенал
Игрок останется в лондонском клубе
Полузащитник "Атлетико" Тома Лемар не покинет клуб в летнее трансферное окно, об этом сообщает AS.
На 24-летнего француза претендует "Арсенал", а именно главный тренер "канониров" Микель Артета, однако руководство мадридского коллектива считает игрока очень важной частью коллектива, а также будущим лидером клуба.
Напомним, что "Атлетико" намерен подписать защитника "Барселоны" Нельсона Семеду.
В текущем сезоне на счету Лемара 17 матчей в рамках Ла Лиги.
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