Атлетико не отпустит Лемара в Арсенал

Полузащитник "Атлетико" Тома Лемар не покинет клуб в летнее трансферное окно, об этом сообщает AS.

На 24-летнего француза претендует "Арсенал", а именно главный тренер "канониров" Микель Артета, однако руководство мадридского коллектива считает игрока очень важной частью коллектива, а также будущим лидером клуба.

Напомним, что "Атлетико" намерен подписать защитника "Барселоны" Нельсона Семеду.

В текущем сезоне на счету Лемара 17 матчей в рамках Ла Лиги.