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Барселона продолжает поиски форварда - клуб готов выложить 20 миллионов за игрока Бетиса

Испания
(1 голосов)

Когда-то они подпишут игрока

Барселона продолжает поиски форварда - клуб готов выложить 20 миллионов за игрока Бетиса
UA-Футбол
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Травмы двух игроков нападения (Суареса и Дембеле) заставили каталонскую "Барселону" выйти на трансферный рынок. Однако, в подобных условиях не просто кого-то подписать.

По данным испанского источника Mundo Deportivo, сейчас внимание клуба привлек Лорен Морон, который играет в "Бетисе". На его трансфер может быть выделено порядка 20 миллионов.

В контракте клаусула равна 40 миллионам евро, а потому боссы "огурцов", зная ситуацию каталонцев, могут настаивать на этой сумме. В текущем сезоне Лорен забил 8 голов в 22-х матчах.

Ранее "Барселона" не сумела оформить трансфер Виллиана Жозе.

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В статье: Барселона Лорен Бетис (Севилья)
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Источник:
Mundo Deportivo
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Комментарии (2)
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
13.02.2020 в 18:37
Эта информация на сегодня, не соответствует действительности. Разговоры по Морону были неделю назад, на сегодня такие разговоры не ведутся, хоть и вышла новость в исп. СМИ только сегодня. Что касается глупой фразы "Барселона НЕ СУМЕЛА оформить трансфер Вилиана Жозе", то здесь все очень просто - Нельзя суметь то, чего не хочешь! Или, по-другому - НЕ ХОТЕЛИ, значит и не сумели.
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Krivbass6 (Кривой Рог)
13.02.2020 в 19:47
Смешно до слёз.
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