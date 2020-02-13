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Барселона продолжает поиски форварда - клуб готов выложить 20 миллионов за игрока Бетиса
Когда-то они подпишут игрока
Травмы двух игроков нападения (Суареса и Дембеле) заставили каталонскую "Барселону" выйти на трансферный рынок. Однако, в подобных условиях не просто кого-то подписать.
По данным испанского источника Mundo Deportivo, сейчас внимание клуба привлек Лорен Морон, который играет в "Бетисе". На его трансфер может быть выделено порядка 20 миллионов.
В контракте клаусула равна 40 миллионам евро, а потому боссы "огурцов", зная ситуацию каталонцев, могут настаивать на этой сумме. В текущем сезоне Лорен забил 8 голов в 22-х матчах.
Ранее "Барселона" не сумела оформить трансфер Виллиана Жозе.