Герой футбольного дня. Лоренсо Морон. Еще один кандидат на позицию нападающего Барселоны

"Барселону" очередная травма Усмана Дембеле полностью выбила из колеи. Когда вне игры оставался только Луис Суарес и сорвалась сделка по Родриго из "Валенсии", Кике Сетьен смирился с ситуацией, рассчитывая только на собственные глубинные ресурсы. То есть, тренер ожидал возвращения Дембеле и был готов обходиться в атаке четырьмя игроками – Месси, Гризманном, Фати и Дембеле. Однако повреждение Усмана спутало все карты.

Трансферное окно в Испании закрылось, но проблема не в этом. "Барселоне" позволят купить одного футболиста в рамках чемпионата Испании, однако вопрос в том, за что покупать? С учетом того, что летом каталонцы планируют потратиться на Лаутаро Мартинеса, сейчас "свободными" у менеджеров клуба остаются лишь 15-20 миллионов. С этой суммой каталонцы и пошли по миру.

Сначала было навязчивое желание заполучить Виллиана Жозе, однако "Реал Сосьедад" запросил шальные 70 миллионов евро. Следующими в списке претендентов являются Лукас Перес из "Алавеса", Анхель Родригес из "Хетафе" и Лоренсо Морон из "Бетиса".

Легче всего из этой тройки заполучить Анхеля. Накануне президент "Хетафе" Анхель Торрес заявил, что "таким клубам как "Барселона" не отказывают", отмечая, что он готов отпустить опытного нападающего и одного из лидеров атаки третьей команды Ла Лиги (9 голов в 20-и матчах чемпионата) на "Камп Ноу". Однако тут же добавил: никаких предложений по Анхелю от "Барселоны" не поступало.

Лукас Перес тоже забивает много, но его Кике Сетьену рекомендовали не подписывать из-за весьма скверного характера футболиста. Остается Лоренсо Морон. И, несмотря на то, что Кике Сетьена не впечатлил (это мягко говоря) футбол нападающего в прошлом сезоне, "Барса" обратилась к "Бетису" на счет возможного трансфера. Об этом эксклюзивно сообщили журналисты издания Marca.

Лоренсо Морону – 26, и он никогда не играл на профессиональном уровне за пределами клуба "Бетис". Несмотря на зрелый как для футбола возраст, в основной команде "Бетиса" Морон проводит лишь третий сезон. Но этот сезон – лучший в его карьере. Он уже забил десять голов (восемь в чемпионате и два в Кубке), что является его сезонным рекордом на взрослом уровне. Поэтому боссы севильской команды не готовы так просто его отпустить.

Говорят, что "Барселона" – уже не первая команда, которая интересуется Мороном. Однако предложение каталонцев в размере от 15-и до 18-и миллионов евро (больше каталонцы сейчас предложить не могут) автоматически было удалено в "корзину", а на "Камп Ноу" отправилось письмо с ответом "нет". За своего форварда "огурцы" рассчитывают получить около сорока миллионов евро. Эта сумма прописана в контракте Лоренсо как отступные.

Усложняет процесс переговоров и то, что у "Бетиса" только два классических центрфорварда для игры в Ла Лиге. Это Лоренсо Морон и Борха Иглесиас. Поэтому андалусийцы не отступят от своей линии – сорок миллионов или поворот-разворот. Поэтому "Барсу, скорее всего, и здесь ждет неудача.

Интересно, что этой зимой среди вероятных кандидатов на позицию нападающего "Барселоны" еще не фигурировало имя Кристиана Стуани. Им "блаугранас" интересовалась еще тогда, когда "Жирона" играла в Ла Лиге, а сейчас он – лучший бомбардир Сегунды с двадцатью голами в 23-х матчах. Футболист, который своим классом явно превосходит усредненный уровень чемпионата. Вероятно, наступит и его время.

Ждем. Это еще не конец саги.