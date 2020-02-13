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TyC Sports: Реал вступает в гонку за Лаутаро Мартинесом
Очередное Эль-Классико
Каталонская "Барселона" долгое время следит за Лаутаро Мартинесом. По данным многих СМИ, уже этим летом они попытаются его приобрести.
Планы каталонцам может сломать мадридский "Реал". По данным TyC Sports, "сливочные" уже в июле вступят в переговоры с аргентинцем. Они готовы выплатить его клаусулу (111 миллионов евро).
Флорентино Перес лично хочет видеть Мартинеса в своей команде. Они предложат ему долгосрочный контракт с зарплатой 14 миллионов в год. Ждем ответ от "Барселоны".
В текущем сезоне Мартинес провел 28 матчей и забил 16 голов.