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TyC Sports: Реал вступает в гонку за Лаутаро Мартинесом

Испания
(1 голосов)

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TyC Sports: Реал вступает в гонку за Лаутаро Мартинесом
UA-Футбол
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Каталонская "Барселона" долгое время следит за Лаутаро Мартинесом. По данным многих СМИ, уже этим летом они попытаются его приобрести.

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Планы каталонцам может сломать мадридский "Реал". По данным TyC Sports, "сливочные" уже в июле вступят в переговоры с аргентинцем. Они готовы выплатить его клаусулу (111 миллионов евро).

Флорентино Перес лично хочет видеть Мартинеса в своей команде. Они предложат ему долгосрочный контракт с зарплатой 14 миллионов в год. Ждем ответ от "Барселоны".

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В текущем сезоне Мартинес провел 28 матчей и забил 16 голов.

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В статье: Барселона Реал (Мадрид) Интер (Милан) Лаутаро Мартинес
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Комментарии (6)
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Володимирович (Кременчуг)
13.02.2020 в 21:44
Не знаю... Ціна захмарна , а чи потрібен він??? Бензема лідер, проводить один з найкращих сезонів! Звичайно потрібен гарний другий форвард ( не Лука ), але не за 100 млн.
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+1
0
dex ter (Харків)
13.02.2020 в 21:55
Бензема 1-2 сезони і на пенсію, чи в Емірати догравати. Потенційного основного форварда нема. Йовіч нулячій. Аргентинець доволі забивний, йому лише 22 роки.Чом би і ні. З грошима у мадридців проблем нема
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0
0
Володимирович (Кременчуг)
13.02.2020 в 22:07
Є більш нагальні питання, наприклад : опорний півзахисник, центральний захисник, лівий захисник, фланги ( ну це лиш моя думка). Отже 100 , а то і більше за гравця в якому нема є потреби рік, два , а то і три це розкіш !
0
0
Рыдал (Мадрид) (Madrid )
13.02.2020 в 21:07
Реал может вступить только в гaвнo
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0
-1
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Инспектор ( )
13.02.2020 в 21:33
Лексика однако...
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+1
0
dex ter (Харків)
13.02.2020 в 21:56
в путалону разве что
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0
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