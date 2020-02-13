TyC Sports: Реал вступает в гонку за Лаутаро Мартинесом

Каталонская "Барселона" долгое время следит за Лаутаро Мартинесом. По данным многих СМИ, уже этим летом они попытаются его приобрести.

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Планы каталонцам может сломать мадридский "Реал". По данным TyC Sports, "сливочные" уже в июле вступят в переговоры с аргентинцем. Они готовы выплатить его клаусулу (111 миллионов евро).

Флорентино Перес лично хочет видеть Мартинеса в своей команде. Они предложат ему долгосрочный контракт с зарплатой 14 миллионов в год. Ждем ответ от "Барселоны".

В текущем сезоне Мартинес провел 28 матчей и забил 16 голов.