Эрнесто Вальверде: Фаворит на чемпионство? Реал сейчас очень сильный

Экс-тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде ответил на самые интересные вопросы журналистов.

"Фаворит на чемпионство? Мадридский "Реал" сейчас очень сильный. Думаю, что они очень сильно нацеленны на чемпионский титул.

После своего увольнения я пытаюсь немного дистанцироваться от футбола. Я посмотрел лишь одну игру за это время. Это кубковый матч "Атлетика" и "Барселоны", - цитирует испанца Cadena Cope.

Отметим, что на данный момент "Реал" опережает "Барселону" на три очка в таблице.