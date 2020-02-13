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Эрнесто Вальверде: Фаворит на чемпионство? Реал сейчас очень сильный

Испания
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Ставка не в пользу своего бывшего клуба

Эрнесто Вальверде: Фаворит на чемпионство? Реал сейчас очень сильный
UA-Футбол
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Экс-тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде ответил на самые интересные вопросы журналистов.

"Фаворит на чемпионство? Мадридский "Реал" сейчас очень сильный. Думаю, что они очень сильно нацеленны на чемпионский титул.

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После своего увольнения я пытаюсь немного дистанцироваться от футбола. Я посмотрел лишь одну игру за это время. Это кубковый матч "Атлетика" и "Барселоны", - цитирует испанца Cadena Cope.

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Отметим, что на данный момент "Реал" опережает "Барселону" на три очка в таблице.

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В статье: Эрнесто Вальверде Барселона Реал (Мадрид)
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