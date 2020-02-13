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Кукурелла: Сейчас воспитанники Барселоны не получают своего шанса
Возможно, это главная проблема клуба
Игрок "Барселоны" Марк Кукурелла, который сейчас играет за "Хетафе", раскритиковал клуб, который не дает особого шанса своим воспитанникам.
"Барселона" - великий клуб, который всегда хочет побеждать. У них сейчас нет терпения, которое когда-то было. Воспитанники клуба не получают своего шанса.
Для меня, это прискорбно. Я надеюсь, что они будут давать шанс игрокам академии. Я понимаю, что для клуба важнее побеждать, чем быть терпеливым", - цитирует защитника AS.
Крайне вероятно, что Кукурелла уже не вернется в "Баселону". "Хетафе" сможет выкупить полузащитника за 6 миллионов.