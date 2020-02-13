Кукурелла: Сейчас воспитанники Барселоны не получают своего шанса

Игрок "Барселоны" Марк Кукурелла, который сейчас играет за "Хетафе", раскритиковал клуб, который не дает особого шанса своим воспитанникам.

"Барселона" - великий клуб, который всегда хочет побеждать. У них сейчас нет терпения, которое когда-то было. Воспитанники клуба не получают своего шанса.

Для меня, это прискорбно. Я надеюсь, что они будут давать шанс игрокам академии. Я понимаю, что для клуба важнее побеждать, чем быть терпеливым", - цитирует защитника AS.

Крайне вероятно, что Кукурелла уже не вернется в "Баселону". "Хетафе" сможет выкупить полузащитника за 6 миллионов.