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Реал готов продать одного из своих игроков, чтобы подписать Мбаппе

Испания
(1 голосов)

Иско может покинуть команду

Реал готов продать одного из своих игроков, чтобы подписать Мбаппе
Новина українською

Английские клубы заинтересованы в приобретении полузащитника мадридского "Реала" Иско, сообщает El Desmarque.

"Арсенал", "Челси" и "Манчестер Сити" уже продолжительное время рассматривают возможность приобретения 27-летнего футболиста в летнее трансферное окно. Микель Артета и Хосеп Гвардиола считают, что у них есть шанс заманить Иско в свои команды, так как нуждаются в усилении линии полузащиты.

По информации источника, президент "Реала" Флорентино Перес планирует выручить деньги за испанца, чтобы летом попытаться приобрести нападающего "ПСЖ" Килиана Мбаппе. Француз является приоритетной целью главного тренера команды Зинедина Зидана, и клуб будет делать всё возможное для осуществления данного трансфера.

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В статье: Иско Реал (Мадрид) ПСЖ Килиан Мбаппе
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Комментарии (2)
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MES QUE UN CLUB
14.02.2020 в 17:53
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Инспектор ( )
14.02.2020 в 17:42
Сдается мне пустышку потянут
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