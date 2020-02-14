Сетьен: У Барселоны и Реала одинаковые шансы на чемпионство

Главный тренер "Барселоны" Кике Сетьен, посетив пресс-конференцию перед игрой против "Хетафе", рассказал о возможности подписания нового форварда и о шансах его клуба на чемпионство.

"Я готов приспособиться к действующему составу, но конечно мне бы хотелось быть в лучше положении. К тому же, нам нужно дождаться решения медицинского комитета испанской футбольной федерации. Но думаю, что они примут нашу сторону и клуб уже работает над поиском игроков.

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Мы с "Реалом" имеем одинаковые шансы на чемпионство. Да, они опережают нас на три пункта, но нас ждет еще один очный матч. Мы делаем на него большую ставку", - цитирует испанского тренера AS.

"Эль-Классико" на поле "сливочных" состоится 1-го марта.