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Сетьен: У Барселоны и Реала одинаковые шансы на чемпионство
Еще слишком много времени до конца, все может измениться
Главный тренер "Барселоны" Кике Сетьен, посетив пресс-конференцию перед игрой против "Хетафе", рассказал о возможности подписания нового форварда и о шансах его клуба на чемпионство.
"Я готов приспособиться к действующему составу, но конечно мне бы хотелось быть в лучше положении. К тому же, нам нужно дождаться решения медицинского комитета испанской футбольной федерации. Но думаю, что они примут нашу сторону и клуб уже работает над поиском игроков.
Мы с "Реалом" имеем одинаковые шансы на чемпионство. Да, они опережают нас на три пункта, но нас ждет еще один очный матч. Мы делаем на него большую ставку", - цитирует испанского тренера AS.
"Эль-Классико" на поле "сливочных" состоится 1-го марта.
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