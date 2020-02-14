Валенсия - Атлетико. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

"Валенсия" и "Атлетико" глазным матчем открывают 24-й тур Ла Лиги. Играют в пятницу, потому что посреди следующей недели обоим предстоит провести первые поединки 1 /8-й финала Лиги чемпионов.

Команды в турнирной таблице разделяют два очка, однако обе стремятся к большему. Ведь сейчас и "Валенсия", и "Атлетико" – за пределами топ-3. Смотрим вместе прямой видеоэфир матча благодаря сигналу MEGOGO.

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