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Врачи одобрили возвращение Азара в ближайшем матче, но ограничили его по времени

Испания
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Не больше получаса на поле

Врачи одобрили возвращение Азара в ближайшем матче, но ограничили его по времени
UA-Футбол
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На этих выходных мадридский "Реал" сыграет в чемпионате против "Сельты". Крайне вероятно, что на поле появится Эден Азар.

По данным испанского источника Marca, врачи "дали добро" на возвращение бельгийца. Однако, сейчас вингер готов лишь на 60%. Потому они советуют ему сыграть в матче не более 30 минут.

Читайте такжеАзар уже несколько дней тренируется в общей группе Реале, но Зидан не спешит с его возвращением

Азар получил травму в игре против "ПСЖ" в ноябре. Предпологалось, что лазарете он проведет лишь 1 месяц, но восстановление затянулось в три раза.

Зидан не хочет рисковать игроком в свете очень важного матча против "Ман Сити" в Лиге Чемпионов (26-го февраля).

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В статье: Эден Азар Реал (Мадрид)
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