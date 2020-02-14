Врачи одобрили возвращение Азара в ближайшем матче, но ограничили его по времени

На этих выходных мадридский "Реал" сыграет в чемпионате против "Сельты". Крайне вероятно, что на поле появится Эден Азар.

По данным испанского источника Marca, врачи "дали добро" на возвращение бельгийца. Однако, сейчас вингер готов лишь на 60%. Потому они советуют ему сыграть в матче не более 30 минут.

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Азар получил травму в игре против "ПСЖ" в ноябре. Предпологалось, что лазарете он проведет лишь 1 месяц, но восстановление затянулось в три раза.

Зидан не хочет рисковать игроком в свете очень важного матча против "Ман Сити" в Лиге Чемпионов (26-го февраля).