Примера. 24-й тур. Яркая, но не самодостаточная ничья между Валенсией и Атлетико

В отчетном туре "Барса" будет играть с "Хетафе", - матч между второй и третьей командами Ла Лиги, - поэтому центральным противостояние на "Месталье" не было. Однако это была громкая вывеска – несмотря на то, что обе команды не лучше выглядели в последнее время и добыли в предыдущих турах меньше, чем могли.

Их матч должен был показать, которая же из команд больше достойна звания главного преследователя лидеров. Однако после финального свистка осталась недосказанность: максимально рациональная игра, голевой паритет и равновесие в количестве голевых моментов.

"Валенсия" играла немного активнее, однако это преимущество можно списать на фактор домашнего поля. Да и стиль "Атлетико" не предусматривает поднятых парусов, тем более, когда команда имеет возможность защищать счет. А такая возможность сегодня у "матрасников" была. Сначала Маркос Льоренте вывел "Атлетико" вперед ударом с близкого расстояния в ходе обширной атаки правым флангом, а когда "Валенсия" ответила голом Габриэля Паулисты, забитым в ходе розыгрыша углового, почти сразу гости вернули себе преимущество. Томас Парти банально прошел центральной зоны, но не банально пробил с линии штрафной площади.

Это был гол в "раздевалку", однако "Валенсия" и здесь не смутилась. Еще один стандарт – и еще один гол. На этот раз Жоффрей Кондогбиа замкнул подачу со штрафного от Дани Парехо. Интересно, что счет 2:2 сформировался после четырех ударов в створ ворот – обе команды поражали эффективностью. А вот в конце встречи моментов стало больше, однако голы сошли на нет. С выстрелом Мората справился Хауме Доменек, а на противоположной стороне поля не попали в цель Макси Гомес, Кевин Гамейро и Хосе Гайя. Однако самый лучший момент у Гайя был чуть позже, когда его удар не без труда потянул Облак.

Неплохой был матч, но результат не удовлетворил ни одну из команд. Много потерь у "Атлетико" и "Валенсии" в Ла Лиге, а дальше будет еще труднее из-за необходимости распределять силы еще и на Лигу чемпионов.

Валенсия. Стадион "Месталья"

"Валенсия" - "Атлетико" 2:2

Голы: Габриэл Паулиста 40, Жоффрей Кондогбиа 69 - Маркос Льоренте 15, Томас Парти 43

"Валенсия": Хауме Доменек, Эльяким Мангала, Габриэл Паулиста (Муктар Дьякаби 90+4), Гонсалу Гуэдеш (Кевин Гамейро 60), Хосе Луис Гайя, Жоффрей Кондогбиа, Даниэль Васс, Даниэль Парехо, Максимилиано Гомес, Ферран Торрес, Карлос Солер (Денис Черышев 80)

"Атлетико": Ян Облак, Маркос Льоренте, Сантьяго Арьяс (Альваро Мората 66), Томас Парти, Анхель Корреа, Ренан Лоди (Шиме Врсалько 53), Стефан Савич, Сауль Ньигес, Аугусто Фелипе, Коке (Янник Феррейра Карраско 77), Витоло

Предупреждения: Габриэл Паулиста 55, Эльяким Мангала 67, Максимилиано Гомес 79 - Ренан Лоди 26, Шиме Врсалько 58