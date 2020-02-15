Барса и Реал планируют провести Эль Классико в США

"Барселона" и "Реал" несколько недель ведут переговоры об очной товарищеской встрече в США, сообщает ESPN.

По информации источника, Лас-Вегас и Лос-Анджелес — главные претенденты на проведение такого мероприятия.

"Барселона" и "Реал" уже играли друг против друга в США на Международном Кубке Чемпионов в Майами в 2017 году, собрав более 66 тысяч болельщиков. Та игра закончилась победой "блаугранас" со счетом 3:2.

Провести поединок планируют между окончанием чемпионата Европы и Кубка Америки.