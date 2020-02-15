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Барса и Реал планируют провести Эль Классико в США

Испания
(3 голосов)

Испанские гранды готовы сыграть за пределами страны

Барса и Реал планируют провести Эль Классико в США
Новина українською

"Барселона" и "Реал" несколько недель ведут переговоры об очной товарищеской встрече в США, сообщает ESPN.

По информации источника, Лас-Вегас и Лос-Анджелес — главные претенденты на проведение такого мероприятия.

"Барселона" и "Реал" уже играли друг против друга в США на Международном Кубке Чемпионов в Майами в 2017 году, собрав более 66 тысяч болельщиков. Та игра закончилась победой "блаугранас" со счетом 3:2.

Провести поединок планируют между окончанием чемпионата Европы и Кубка Америки.

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В статье: Барселона Реал (Мадрид)
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Комментарии (1)
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Spokoyno (Киев)
15.02.2020 в 14:05
Товарняк та ЕЛЬ-КЛАСИКО це як? Так принципові суперники, які будуть битися за приємлемий результат, але ЕК це битва за титули.
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