Испания
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Барса и Реал планируют провести Эль Классико в США
Испанские гранды готовы сыграть за пределами страны
"Барселона" и "Реал" несколько недель ведут переговоры об очной товарищеской встрече в США, сообщает ESPN.
По информации источника, Лас-Вегас и Лос-Анджелес — главные претенденты на проведение такого мероприятия.
"Барселона" и "Реал" уже играли друг против друга в США на Международном Кубке Чемпионов в Майами в 2017 году, собрав более 66 тысяч болельщиков. Та игра закончилась победой "блаугранас" со счетом 3:2.
Провести поединок планируют между окончанием чемпионата Европы и Кубка Америки.
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Spokoyno (Киев)
15.02.2020 в 14:05
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