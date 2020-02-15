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Матч Эйбар – Реал Сосьедад может быть отложен из-за пожара на свалке

Испания
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Поединок должен был состояться в воскресенье

Матч Эйбар – Реал Сосьедад может быть отложен из-за пожара на свалке
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Баскское дерби между "Эйбаром" и "Реалом Сосьедад", запланированное на завтра, находится под угрозой срыва из-за пожара на мусорном полигоне, сообщает AS.

Департамент здравоохранения правительства Страны Басков рекомендовало в ближайшие дни не проводить спортивные мероприятия из-за плохого качества воздуха. Жителям рекомендуется не проветривать помещения и ограничить свое пребывание на открытом воздухе. Соответствующие заключения отправлены мерам городов Залдибара, Эрмуа и Эйбара.

Профессиональная футбольная лига, Королевская испанская федерация футбола, "Эйбар" и "Реал Сосьедад" уже обсудили возможность отмены поединка. Однако окончательное решение будет принять в день игры.

Мусорный полигон в городе Залдибар обрушился 6 февраля. Возникший пожар высвободил большое количество диоксинов в атмосферу. Их показатель на один кубичный метр в 40 раз превышает норму.

Матч "Эйбара" – "Реал Сосьедад" назначен на воскресенье, 16 февраля.

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В статье: Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) Эйбар
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