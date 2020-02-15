Серхио Рамос ведет переговоры с Реалом о новом контракте

Переговоры "Реала" и Серхио Рамоса о новом контракте находятся на финальной стадии, сообщает Marca.

Нынешнее соглашение сторон рассчитано до 2021 года. Сам центрбек хотел бы продлить его до 2023 года, в то время как королевский клуб предпочел бы сделку по формату 1+1, учитывая политику клуба в отношении возрастных игроков.

Ожидается, что компромисс будет достигнут в ближайшие недели.

Серхио Рамос выступает за "Реал" с 2005 года.