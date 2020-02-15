Испания
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Серхио Рамос ведет переговоры с Реалом о новом контракте
Капитан намерен продлить свое пребывание на "Сантьяго Бернабеу"
Переговоры "Реала" и Серхио Рамоса о новом контракте находятся на финальной стадии, сообщает Marca.
Нынешнее соглашение сторон рассчитано до 2021 года. Сам центрбек хотел бы продлить его до 2023 года, в то время как королевский клуб предпочел бы сделку по формату 1+1, учитывая политику клуба в отношении возрастных игроков.
Ожидается, что компромисс будет достигнут в ближайшие недели.
Серхио Рамос выступает за "Реал" с 2005 года.
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