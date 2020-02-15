Примера. 24-й тур. Тернистая победа Мальорки над Алавесом

Тернистая, многострадальная победа "Мальорки"... Островитяне ужасно играют за пределами домашнего стадиона, поэтому не имеют права разбазаривать очки в домашних поединках. С этими мыслями футболисты "Мальорки" и давили на соперника, что в итоге обернулось общим успехом.

Но результат этот дался сквозь тернии. В первом тайме Сальва Севилья не реализовал назначенный за игру рукой пенальти, пробив слишком просто для Пачеко. А после перерыва трудовой гол хозяев отменили за то, что один из футболистов во время голевой атаки подыграл себе рукой.

И все же "Мальорка" забила правомерный гол. После подачи с фланга Хуан Эрнандес хорошо пробил головой, Пачеко парировал, но тот же Эрнандес сыграл на добивании – 1:0. "Алавес" не отыгрался, поскольку забил только из офсайда. Если говорить о правильных атаках, то баски ни одну из них не довели до удара в створ ворот.

Пальма-де-Мальорка. Стадион "Иберостар"

"Мальорка" - "Алавес" 1:0

Гол: Хуан Эрнандес 63

"Мальорка": Маноло Рейна, Алехандро Посо (Александар Седлар 84), Лумор Агбеньену (Леонардо Кутрис 28), Сальва Севилья, Дани Родригес, Абдул Рахман Баба, Антонио Райльо, Анте Будимир, Алекс Фебас (Такефуса Кубо 52), Мартин Вальент, Хуан Эрнандес

"Алавес": Фернандо Пачеко, Рубен Дуарте, Виктор Лагуардия, Лисандро Магальян (Ману 68), Лукас Перес, Виктор Камараса, Хоселу, Чимо Наварро, Любомир Фейса, Алейш Видаль (Мартин Падилья 77), Оливер Берк (Эдгар Мендес 57)

Предупреждения: Лисандро Магальян 40, Виктор Лагуардия 71

Нереализованный пенальти: Сальва Севилья 32