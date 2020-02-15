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Зидан о готовности Азара: Физически он полностью здоров. Эден готов сыграть завтра
Наставник "сливочных" прокомментировал готовность бельгийца
Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал состояние вингера "сливочных" Эдена Азара.
"Всем известно, насколько важен Азар, именно поэтому мы его и подписали. Он отличный игрок. Мы очень рады, что он вернулся. Он не играл 3 месяца, а это непросто. Физически он полностью здоров и готов играть, но все будет зависеть от игры и ее ритма.
Мы знаем, какую помощь он может нам оказать. Было нелегко потерять его на три месяца из-за травмы. Он очень рад возвращению. Разумеется, ему нужно время, и мы убедились, что он на сто процентов готов вернуться. Он готов сыграть завтра", – сказал Зинедин Зидан.
Напомним, бельгиец получил травму в ноябре прошлого года, в игре с "Сельтой" в рамках 24-го тура чемпионата Испании.