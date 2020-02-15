  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Зидан о готовности Азара: Физически он полностью здоров. Эден готов сыграть завтра
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Зидан о готовности Азара: Физически он полностью здоров. Эден готов сыграть завтра

Испания
(1 голосов)

Наставник "сливочных" прокомментировал готовность бельгийца

Зидан о готовности Азара: Физически он полностью здоров. Эден готов сыграть завтра
Новина українською

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал состояние вингера "сливочных" Эдена Азара.

"Всем известно, насколько важен Азар, именно поэтому мы его и подписали. Он отличный игрок. Мы очень рады, что он вернулся. Он не играл 3 месяца, а это непросто. Физически он полностью здоров и готов играть, но все будет зависеть от игры и ее ритма.

Мы знаем, какую помощь он может нам оказать. Было нелегко потерять его на три месяца из-за травмы. Он очень рад возвращению. Разумеется, ему нужно время, и мы убедились, что он на сто процентов готов вернуться. Он готов сыграть завтра", – сказал Зинедин Зидан.

Напомним, бельгиец получил травму в ноябре прошлого года, в игре с "Сельтой" в рамках 24-го тура чемпионата Испании.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Эден Азар Зинедин Зидан Реал (Мадрид)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Goal.com
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...