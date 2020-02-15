Зидан о готовности Азара: Физически он полностью здоров. Эден готов сыграть завтра

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал состояние вингера "сливочных" Эдена Азара.

"Всем известно, насколько важен Азар, именно поэтому мы его и подписали. Он отличный игрок. Мы очень рады, что он вернулся. Он не играл 3 месяца, а это непросто. Физически он полностью здоров и готов играть, но все будет зависеть от игры и ее ритма.

Мы знаем, какую помощь он может нам оказать. Было нелегко потерять его на три месяца из-за травмы. Он очень рад возвращению. Разумеется, ему нужно время, и мы убедились, что он на сто процентов готов вернуться. Он готов сыграть завтра", – сказал Зинедин Зидан.