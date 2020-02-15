Испания
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Альба травмировал пах в матче с Хетафе
Испанец покинул поле на 22-й минуте матча
В рамках 24-го тура Ла Лиги "Барселона" принимает "Хетафе".
Защитник каталонцев Жорди Альба травмировался в первом тайме матча. Испанец повредил пах и покунул поле. Вместо 30-летнего Альбы на поле вышел Хуниор Фирпо.
В текущем сезоне Жорди принял участие в 15 матчах чемпионата Испании, в которых забил 1 гол и сделал 1 ассист.
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