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Альба травмировал пах в матче с Хетафе

Испания
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Испанец покинул поле на 22-й минуте матча

Альба травмировал пах в матче с Хетафе

В рамках 24-го тура Ла Лиги "Барселона" принимает "Хетафе".

Защитник каталонцев Жорди Альба травмировался в первом тайме матча. Испанец повредил пах и покунул поле. Вместо 30-летнего Альбы на поле вышел Хуниор Фирпо.

В текущем сезоне Жорди принял участие в 15 матчах чемпионата Испании, в которых забил 1 гол и сделал 1 ассист.

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В статье: Барселона Ла Лига Альба Хетафе (Испания)
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