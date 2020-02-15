Примера. 24-й тур. Барселона - Хетафе 2:1. Со скрипкой против топора

Терпение, стойкость и настойчивость... Эти качества "Барса" проявила и одолела неудобного по стилю и опасного соперника. Каталонцы не проигрывали в счете, однако им в первом тайме пришлось менять вектор хода игры, который был определен "Хетафе". И команде Кике Сетьена это удалось. Едва ли не впервые за каденцию нового тренера "Барселона" показала, что способна преодолевать трудности не только благодаря гению Лео Месси.

"Хетафе" начал очень осторожно, однако впоследствии осмелел. Настолько, что едва не забил гол, заставляя защитников "Барселоны" ошибаться. Началось все с простого вбрасывания аута и нелепой ошибки Пике. Херард собственной ногой отправил мяч на ход Молине, тот прорвался к воротам и уже был готов пробить мимо тер Штегена. Но Самуэль Юмтити в последний момент отвел опасность на угловой.

Правда, с подачи этого углового "Хетафе" забил. Хорхе Молине теперь уже никто не помешал пробить головой, тер Штеген вытащил мяч с линии ворот, но Аллан-Ромео Ньом, протаранив Юмтити, точно пробил. Гости уже отпраздновали успех, однако через несколько минут иронично улыбались и "аплодировали" арбитру – он отменил взятие ворот из-за фола Ньома против Юмтити. Справедливо.

Этот эпизод психологически надломил "Хетафе". Момент у Кукуреллы, когда Мата переиграл тер Штегена, но с острого угла не мог пробить, поэтому отдал передачу партнеру, состоялся словно по инерции. А вот на противоположной стороне поля голы стали следствием вполне взвешенных комбинаций. Самуэль Юмтити – злой гений "Хетафе". Он не только хорошо защищался, но и принял активное участие в первой голевой атаке. В центре поля отдал передачу на обострение на Месси, тот в одно касание перевел мяч в свободную зону на Гризманна, а Антуан элегантно реализовал выход один на один.

И пока Хосе Бордалас искал рычаги влияния на игру, "Барселона" сделала свое положение более комфортным. Эктор Фирпо, который заменил травмированного Альбу, прострелил с фланга, мяч рикошетом от частокола ног оказался у Роберто, а тот безупречно пробил в угол – 2:0.

Были еще моменты, в частности, у Месси, когда он пробивал головой и со штрафного из дальней дистанции. Однако и такого преимущества каталонцам хватало сполна.

Во втором тайме продолжилась борьба пианистов-скрипачей против лесорубов – так можно охарактеризовать эту игру. Футболисты "Хетафе" во главе с мощным Ньомом пытались играть костью в кость, а "Барса" творила. И если бы Гризманн реализовал один из двух своих моментов в период с 70-й по 80-ю минуту, или если бы Фати пробил чуть хитрее еще до этого, у Бордаласа не было бы оснований говорить об этом поединке в позитивном ключе. А так... по факту "Хетафе" проиграл лишь с разницей в один мяч, а мог вообще увезти из "Камп Ноу" очки.

Гости сократили отставание в один гол благодаря пластичности опытного Анхеля: он в стиле Криштиану Роналду сгруппировался для удара с разворота после фланговой передачи Мата. А потом тот же Мата расстреливал владения тер Штегена после углового, но Марк-Андре дважды остановил мяч на линии ворот, а третьим движением снял снаряд с ноги Анхеля.

Непростой для фаворита матч, однако иначе быть и не могло. "Барса" выдержала это испытание топором и закалила характер.

Барселона. Стадион "Камп Ноу"

"Барселона" - "Хетафе" 2:1

Голы: Антуан Гризманн 33, Серхи Роберто 39 - Родригес Анхель 66

"Барселона": Марк-Андре тер Штеген, Херард Пике, Серхио Бускетс, Артур Рамос (Иван Ракитич 75), Лионель Месси, Антуан Гризманн, Хорди Альба (Эктор Фирпо 22), Френки де Йонг, Самуэль Юмтити, Серхи Роберто, Анссумане Фати (Артуро Видаль 85)

"Хетафе": Давид Сория, Даконам Дьене, Одженекаро Этебо (Амат Дьедиу 67), Хайме Мата, Аллан-Ромео Ньом, Марк Кукурелла Сасета, Хавьер Этчейта, Матиас Оливера (Роберт Кенеди 52), Мауро Арамбарри, Хорхе Молина (Родригес Анхель 52), Неманья Максимович

Предупреждения: Самуэль Юмтити 49, Эктор Фирпо 82, Анссумане Фати 85 - Хайме Мата 73, Роберт Кенеди 89