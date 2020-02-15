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  3. Примера. 24-й тур. Барселона - Хетафе 2:1. Со скрипкой против топора
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Примера. 24-й тур. Барселона - Хетафе 2:1. Со скрипкой против топора

Испания
(1 голосов)

Трудовой успех команды Кике Сетьена

Примера. 24-й тур. Барселона - Хетафе 2:1. Со скрипкой против топора
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Терпение, стойкость и настойчивость... Эти качества "Барса" проявила и одолела неудобного по стилю и опасного соперника. Каталонцы не проигрывали в счете, однако им в первом тайме пришлось менять вектор хода игры, который был определен "Хетафе". И команде Кике Сетьена это удалось. Едва ли не впервые за каденцию нового тренера "Барселона" показала, что способна преодолевать трудности не только благодаря гению Лео Месси.

Примера. 24-й тур. Барселона - Хетафе 2:1. Со скрипкой против топора - изображение 1

"Хетафе" начал очень осторожно, однако впоследствии осмелел. Настолько, что едва не забил гол, заставляя защитников "Барселоны" ошибаться. Началось все с простого вбрасывания аута и нелепой ошибки Пике. Херард собственной ногой отправил мяч на ход Молине, тот прорвался к воротам и уже был готов пробить мимо тер Штегена. Но Самуэль Юмтити в последний момент отвел опасность на угловой.

Правда, с подачи этого углового "Хетафе" забил. Хорхе Молине теперь уже никто не помешал пробить головой, тер Штеген вытащил мяч с линии ворот, но Аллан-Ромео Ньом, протаранив Юмтити, точно пробил. Гости уже отпраздновали успех, однако через несколько минут иронично улыбались и "аплодировали" арбитру – он отменил взятие ворот из-за фола Ньома против Юмтити. Справедливо.

Этот эпизод психологически надломил "Хетафе". Момент у Кукуреллы, когда Мата переиграл тер Штегена, но с острого угла не мог пробить, поэтому отдал передачу партнеру, состоялся словно по инерции. А вот на противоположной стороне поля голы стали следствием вполне взвешенных комбинаций. Самуэль Юмтити – злой гений "Хетафе". Он не только хорошо защищался, но и принял активное участие в первой голевой атаке. В центре поля отдал передачу на обострение на Месси, тот в одно касание перевел мяч в свободную зону на Гризманна, а Антуан элегантно реализовал выход один на один.

Примера. 24-й тур. Барселона - Хетафе 2:1. Со скрипкой против топора - изображение 2

И пока Хосе Бордалас искал рычаги влияния на игру, "Барселона" сделала свое положение более комфортным. Эктор Фирпо, который заменил травмированного Альбу, прострелил с фланга, мяч рикошетом от частокола ног оказался у Роберто, а тот безупречно пробил в угол – 2:0.

Были еще моменты, в частности, у Месси, когда он пробивал головой и со штрафного из дальней дистанции. Однако и такого преимущества каталонцам хватало сполна.

Примера. 24-й тур. Барселона - Хетафе 2:1. Со скрипкой против топора - изображение 3

Во втором тайме продолжилась борьба пианистов-скрипачей против лесорубов – так можно охарактеризовать эту игру. Футболисты "Хетафе" во главе с мощным Ньомом пытались играть костью в кость, а "Барса" творила. И если бы Гризманн реализовал один из двух своих моментов в период с 70-й по 80-ю минуту, или если бы Фати пробил чуть хитрее еще до этого, у Бордаласа не было бы оснований говорить об этом поединке в позитивном ключе. А так... по факту "Хетафе" проиграл лишь с разницей в один мяч, а мог вообще увезти из "Камп Ноу" очки.

Гости сократили отставание в один гол благодаря пластичности опытного Анхеля: он в стиле Криштиану Роналду сгруппировался для удара с разворота после фланговой передачи Мата. А потом тот же Мата расстреливал владения тер Штегена после углового, но Марк-Андре дважды остановил мяч на линии ворот, а третьим движением снял снаряд с ноги Анхеля.

Примера. 24-й тур. Барселона - Хетафе 2:1. Со скрипкой против топора - изображение 3

Непростой для фаворита матч, однако иначе быть и не могло. "Барса" выдержала это испытание топором и закалила характер.

Барселона. Стадион "Камп Ноу"
"Барселона" - "Хетафе" 2:1
Голы: Антуан Гризманн 33, Серхи Роберто 39 - Родригес Анхель 66

"Барселона": Марк-Андре тер Штеген, Херард Пике, Серхио Бускетс, Артур Рамос (Иван Ракитич 75), Лионель Месси, Антуан Гризманн, Хорди Альба (Эктор Фирпо 22), Френки де Йонг, Самуэль Юмтити, Серхи Роберто, Анссумане Фати (Артуро Видаль 85)

"Хетафе": Давид Сория, Даконам Дьене, Одженекаро Этебо (Амат Дьедиу 67), Хайме Мата, Аллан-Ромео Ньом, Марк Кукурелла Сасета, Хавьер Этчейта, Матиас Оливера (Роберт Кенеди 52), Мауро Арамбарри, Хорхе Молина (Родригес Анхель 52), Неманья Максимович

Предупреждения: Самуэль Юмтити 49, Эктор Фирпо 82, Анссумане Фати 85 - Хайме Мата 73, Роберт Кенеди 89

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В статье: Барселона Чемпионат Испании "Хетафе"
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Комментарии (68)
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
15.02.2020 в 21:07
"Даріан постійно провокує, йому жорско відповідають і так далі"... Спасибо за юмор! Это не соответствует действительности. Игорь, хоть вы и фанат Реала, не уподобляйтесь тем глупцам, фанатам Реала, которые регулярно ищут здесь провокации. А мой алгоритм действий здесь такой - Я всегда пишу культурный, правдивый комментарий, без грубости и перехода на личности. Сразу выползают фанаты Реала и комментируют не футбольное событие, а меня. Причем в грубой форме. Естественно, чтобы не казаться в глазах остальных, что я "слабак" я возвращаю ответку грубияну... И ещё одно, извините за правду, но очень часто провокациями здесь занимаетесь лично вы. Напомнить? Легко. Вы зачем вчера в анонсе матча Барса-Гетафе написали, что тренер Гетафе отдал очки Барсе?
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0
0
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MES QUE UN CLUB
15.02.2020 в 21:05
Семйон Ігор (UA-Футбол) Спасибо за ответ. А зачем над каждым стоять. Один раз забанил сразу на месяц. Без разницы болельщик Барсы, или Реала, или какого другого клуба и не придётся часто к этому возвращаться. А уважаемый форумчанин, или нет, какая разница. Здесь все равны. Я провинился - в бан. Ну конечно, если это не подрывает рейтинг сайта. И снова таки , 100 комментариев и чьи они ? Да просто два человека отбрасывают друг друга лайном, а нам и некуда комментарий впихнуть.
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0
0
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MES QUE UN CLUB
15.02.2020 в 20:48
Уважаемый Игорь Семйо. Спасибо за статьи, интересно почитать. А как Вам эта ветка? Вам интересно это читать? Мне нет. Может у Вас какие-то идеи есть, как сделать её интереснее. Пусть не столько много комментариев, но что-то новенькое можно было бы узнать, или просто искренне пожелать друг другу всего хорошего и при этом не подхватить какую нибудь жёлтую болячку. ) Будет очень интересно прочитать Ваш комментарий.
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+3
-1
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MES QUE UN CLUB
15.02.2020 в 20:50
Прошу прощения, в Вашей фамилии куда то одна буква пропала . Ещё раз прошу прощения.
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+2
0
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ВітяДобрий ніч (Київ)
15.02.2020 в 20:55
Підлизнувще б поклончик низенько
+1
-2
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Семйон Ігор (UA-Футбол)
15.02.2020 в 20:56
А що я можу зробити? Хіба почну банити... Одного разу вже була спроба і все налагодилося. Але Вас усіх (і вболівальників Барселони, і вболівальників Реала) вистачило десь на тиждень. Далі знову почали лити бруд. А стояти над кожним з палицею, коли на гілці понад сто коментарів, можливості немає - крім цього є вдосталь роботи. Прикро те, що до рівня поливальників брудом опустилися навіть поважні форумчани, такі, наприклад, як Барселоніус (до речі, розвів "клонів"). Раніше було ядро тих, хто спілкувався між собою конструктивно, а тепер вже й його члени поливають опонентів і редакцію. Даріан постійно провокує, йому жорско відповідають і так далі... Є вихід - просто вимикати коментарі на гілках Барселони та Реала. Проте навряд чи особисто Вам таке сподобається, чи не так??
+1
0
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Loader (Днепр)
15.02.2020 в 20:57
Не перевозбуждайтесь, ребятки. Все меняется: цыплят в мае считать придется.
+1
-1
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ВітяДобрий ніч (Київ)
15.02.2020 в 21:01
Ладно. Перестану засирати вашу гілку
0
-1
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Loader (Днепр)
15.02.2020 в 21:04
to Семйон Ігор (UA-Футбол) Иногда сложно удержаться. Комментирование вбросов - еще та фигня. Проблема с молодежью: хайп и хейт - их фсе.))
+1
-1
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ВітяДобрий ніч (Київ)
15.02.2020 в 20:51
Тобто ти хочеш дістати собі право безнакано обсирати Реал і при цьому вигороджувати Барсу?
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+1
-2
Algrab (Костопiль)
15.02.2020 в 20:51
Що трапилося? Звідки така чемність? Зовсім не схоже на вболівальників Барси...
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0
-2
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ВітяДобрий ніч (Київ)
15.02.2020 в 20:53
Да.. Обідєлі їх.. І купа їхніх акаунтів не допомагають, і їхні мати та образи не дєйствуют
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+1
-2
Algrab (Костопiль)
15.02.2020 в 20:54
Це точно. Бачать тільки когось, а себе-зась... Невинні ягнятка...
0
-2
avatar
Spokoyno (Киев)
15.02.2020 в 20:53
Як я Вас розумію... У нас біля дому одна ..., як вискочить так всіх обТЯВкати норовить. Бо відчуває, що ніхто її малу чипати не буде.
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+3
-2
Dimka26 (Чернигов)
15.02.2020 в 20:24
Ну тут игра Барселоны на жилах..Уже привычно.. Я больше внимания обратил на Кукурелью. Такой живенький парень, нагнетает, а его списали в Барсе. У него хорошее будущее ожидает.
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+1
-4
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ВітяДобрий ніч (Київ)
15.02.2020 в 20:44
Його списали в Барсі за рекомендацією Мессі. Лучшій футболіст тоді вимагав продажу 6 гравців серед яких був Кукурелью. Цю інфу можна знайти якщо загуглити
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+1
-2
TIRAN (Донецк (Украина!))
15.02.2020 в 20:23
тупая алжирская рабыня, ты СНОВА ЕЗДОБОЛКА!))))
Ответить
+5
-3
Algrab (Костопiль)
15.02.2020 в 20:24
тупорилий сєпар, пішов на..уй!
Ответить
+2
-6
TIRAN (Донецк (Украина!))
15.02.2020 в 20:28
чмо, ты говорила 2:1 в пользу хетафе!)))) ипанько йододефицитное)))
+5
-3
TIRAN (Донецк (Украина!))
15.02.2020 в 20:29
но реакция на "тупую алжирскую рабыню" у тебя отменная!!!! )))))) значит, такая ты и есть))))))))
+5
-2
Algrab (Костопiль)
15.02.2020 в 20:31
закрий хавальник та дивись чемп. лугандонії, урод.
+1
-6
avatar
ВітяДобрий ніч (Київ)
15.02.2020 в 20:33
О жахливий і грозний диванний тіране, якщо б ти дивився матч, то знав, що рахунок 1-2 на користь Хетафе був вполнє можливий!
+1
-5
Algrab (Костопiль)
15.02.2020 в 20:35
признався, що сєпар.
+1
-5
avatar
ВітяДобрий ніч (Київ)
15.02.2020 в 20:29
Диванний тіран об'явився
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+1
-6
Algrab (Костопiль)
15.02.2020 в 20:33
Та ні, це просто сєпар.
+1
-5
Algrab (Костопiль)
15.02.2020 в 19:59
продажний суддя вкрав, як мінімум, нічию для Хетафе.
Ответить
+3
-6
avatar
ВітяДобрий ніч (Київ)
15.02.2020 в 20:13
Піке повинен йому Шакіру на вечір позичити
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+1
-4
Algrab (Костопiль)
15.02.2020 в 20:23
Мовчать барсодрочери. Знають, що рильце в пушку:)
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+1
-6
avatar
ВітяДобрий ніч (Київ)
15.02.2020 в 20:26
Ну реально вболівальники Барси не мають яєць. Ну зрозуміло Даріан - він завжди був безяйций, а інші? Тупо глори одним словом. Якщо щось не так з їх командою, то в нори каталонські ховаються
+1
-4
Algrab (Костопiль)
15.02.2020 в 20:49
Та вони тільки й вміють обгавкувати Реал, лицеміри...
0
0
avatar
Spokoyno (Киев)
15.02.2020 в 19:57
Шановні чия я то дитина жовтеньким обісралась? Ну не можна дитину на ніч солодким перегодовувати
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+6
-1
avatar
ВітяДобрий ніч (Київ)
15.02.2020 в 19:58
Вирішив окопувати цю гілку в честь позорної гри Барселони на легендарному Капм Ноу! Від сьогодні вона належить Реал Мадрид!
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+1
-5
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MES QUE UN CLUB
15.02.2020 в 19:47
Spokoyno (Киев) Дядьку, у Вас там пол бутылки до игры оставалось. Что нибудь осталось после второго тайма?
Ответить
+6
-2
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ВітяДобрий ніч (Київ)
15.02.2020 в 19:53
Для чого ви зберігаєте бутилку, в яку я попісяв?
Ответить
+1
-7
Рыдал (Мадрид) (Madrid )
15.02.2020 в 19:56
Кому ты на юх надо? Свяжись с костополем и хорьковым , может они с тобой пообщаются
+6
-3
Algrab (Костопiль)
15.02.2020 в 19:57
І я також попісяв...Нехай п'ють:)))
+1
-6
Рыдал (Мадрид) (Madrid )
15.02.2020 в 19:58
О, два дебила это сила.
+6
-3
avatar
Spokoyno (Киев)
15.02.2020 в 19:59
Та таким дрижак був, що пляшку до рук не ризикнув взяти
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+4
-2
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Spokoyno (Киев)
15.02.2020 в 20:48
Хоч Ви праві зараз ще Ліверпуль виграє чи принаймні не програє і можна приступати до лікування
0
0
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MES QUE UN CLUB
15.02.2020 в 19:45
Всех болельщиков Барселоны с победой !!! Три очка есть, а это сейчас важнее всего. Жалко Альбу, скорейшего ему восстановления. Всем хорошего вечера!
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+9
-1
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
15.02.2020 в 19:47
Привет, друг ! С победой!!!
Ответить
+5
-3
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MES QUE UN CLUB
15.02.2020 в 19:48
Спасибо, взаимно !
+5
-2
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ВітяДобрий ніч (Київ)
15.02.2020 в 19:50
Не стидно поздоровляти з такою позорною перемогою, коли вас возили на вашому легендарному стадіоні, як нижчелігову команду?
Ответить
+1
-6
Рыдал (Мадрид) (Madrid )
15.02.2020 в 19:52
A что это с питушком никто не общается? Ничего скоро ушлёпки подтянутся, пообщаешься
+5
-2
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ВітяДобрий ніч (Київ)
15.02.2020 в 19:56
Не спілкуються, тому що вболівальники барси поводять себе як маленькі дівчатка, коли їх команда фігово грає. Ігнорять
+1
-5
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
15.02.2020 в 19:44
Поздравления всем, кто за Барсу! После Бильбао и Севильи, где Барса показала хорошую игру 2 матча за 4 дня, ожидалось, что Барса будет играть ещё лучше. Тем более, 6 дней отдыха было. Но, Барса попыталась провести этот матч в эконом режиме и нужно признать, нам откровенно повезло.Только, специально уточню для фанатов Реала, нам повезло по чисто игровым моментам, а вам везёт, потому что на вашей стороне арбитры. Разница в везении в этом. Жаль, теряем из-за травм игроков, а впереди Лига Чемпионов... Завтра, "Сельта" сыграй дерзко и агрессивно! Реал не любит и нервничает, когда их возят на Бернабеу!
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+6
-5
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ВітяДобрий ніч (Київ)
15.02.2020 в 19:47
А чому на цей раз без хейта улюбленої команди? Жуткоє зрєліще, коли Хетафе затискає Барсу в своєму штрафному, правда? чому від тебе анонсу не було?
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+1
-6
Рыдал (Мадрид) (Madrid )
15.02.2020 в 19:52
A что это с питушком никто не общается? Ничего скоро ушлёпки подтянутся, пообщаешься
+4
-2
avatar
Blackboria (Тернопіль)
15.02.2020 в 19:36
Ну нарешті костопільський троляка вгадав рахунок матчу. Правда, знову помилився з переможцем П.С. Реалізація моментів повинна бути кращою, дідько забирай
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+6
-3
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ВітяДобрий ніч (Київ)
15.02.2020 в 19:38
Ти правий! Грізмен сьогодні підвів і в захисті помітний не був. Особливо сподобався його удар вище воріт. Хто вище б'є той краще грає
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+1
-5
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ВітяДобрий ніч (Київ)
15.02.2020 в 19:22
Єдине що сподобалося в Барсі - це гра Фаті. Дуже талановитий гравець з чудовою технікою, розумно бере гру на себе в моментах, які цього вимагають, а не сліпо пасує на Мессі. Майбутній лідер Барселони, якщо Мессі його за це не позбудеться
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0
-10
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Napoli
15.02.2020 в 19:21
Очень удивился, когда Барса в концовке поединка предпочитала сохранить счет, а не атаковать.
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+2
-7
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ВітяДобрий ніч (Київ)
15.02.2020 в 19:27
Справжні вболівальники Барселони, що були на стадіоні, також дуже "здивувались" і почали посвистувати, а не як ці глори, що нічого не бачать окрім шаріков попки Мессі
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+1
-7
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Spokoyno (Киев)
15.02.2020 в 19:13
Як і передбачалося Мессі не досяг своєї найкращої форми, інші гравці не дуже намагаються взяти ініціативу / відповідальність на себе. Але Лео черговий розкішний асист видав. Хоч пару разів міг і повинен був перервати свою "суху серію"... Ну і суддівство?!? Гості "отримали" дозвіл на безкарні поштовхи! Добре, хоч відвертий поштовх у кадик Юмтіті побачив. Гризман ??? реалізувати один з трьох! То не рівень за який Антуана брали! Авжеж Анхель забив шикарний гол, але в наступних 5... 10 подібних випадках навряд чи у ворота влучить. Хоч на жаль на один гол Хетафе набігав.
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+9
-2
avatar
ВітяДобрий ніч (Київ)
15.02.2020 в 19:15
Хетафе набігав на 2 голи, як мінімум! Гра рівнесенька була. Не нада тут ля - ля. Я спеціально дивився цей матч!
Ответить
+2
-10
Рыдал (Мадрид) (Madrid )
15.02.2020 в 19:17
Питушок не надо тут кукареку
+9
-4
avatar
Blackboria (Тернопіль)
15.02.2020 в 20:42
ну ти і лопух )) логіка як у дитини. якщо гетафе набігав на 2 голи, то Барса набігала на 5 ))
0
0
avatar
ВітяДобрий ніч (Київ)
15.02.2020 в 19:08
Трохи не пощастило Хетафе відібрати очки в Барселони. В цілому рівна гра, хоча в деяких моментах Хетафе грав агресивніше, особливо в другому таймі при рахунку 2-1, коли колінця в барселонських пітушків задрожали і ті під свист власних трибун почали відпасовувати назад і намагатися сушити гру, що є позором для велікой барселони на комп ноув. Що стосується арбітражу в тому моменті з Піке. Видно, що сьогоднішній вечір суддя проведе в об'ятіях чарівної красотки Шакіри
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+1
-9
Рыдал (Мадрид) (Madrid )
15.02.2020 в 19:10
Лучше в объятиях Шакиры, чем как ты, в объятиях соседского петуха
Ответить
+8
-3
Рыдал (Мадрид) (Madrid )
15.02.2020 в 19:07
Ахахах по полю бегали жёлтые питушки как Витёк питушок. Надо чтобы Барса стала чемпионом, чтобы мадридские питушки удавились.
Ответить
+8
-4
avatar
ВітяДобрий ніч (Київ)
15.02.2020 в 19:11
З такою позорною грою і свистом власних трибун Барса про титул може тільки мріяти
Ответить
+1
-8
avatar
Барселинис (землянин)
15.02.2020 в 19:04
Всех наших с трудной победой! Далі буде...
Ответить
+8
-2
avatar
ВітяДобрий ніч (Київ)
15.02.2020 в 19:08
Я ж казав, що рожати будуть важко
Ответить
+1
-8
Рыдал (Мадрид) (Madrid )
15.02.2020 в 19:14
Петушара я ж тебе писал, что ты болелам Барсы и на юх не интересен, чтобы они тебе отвечали.
+7
-4
avatar
ВітяДобрий ніч (Київ)
15.02.2020 в 19:17
Ну да! Болєли Барси такіє обідчівіє, особливо коли їх команда фігово грає
+1
-8
Рыдал (Мадрид) (Madrid )
15.02.2020 в 19:20
Так они нормальные, о чём им с тобой общаться. Если ты сам это не понимаешь, то я подсказываю. Можешь не благодарить.
+7
-4
avatar
Барселинис (землянин)
15.02.2020 в 19:01
Со скрипкой против топора... ха ха ха Зачёт Игорь, зачёт...
Ответить
+10
-2
avatar
ВітяДобрий ніч (Київ)
15.02.2020 в 19:09
Ігор, ти геній! Заголовок ідеально підкреслює те, що відбувалось в матчі!
Ответить
+1
-9

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