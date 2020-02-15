Кике Сетьен: Мы ожидали, что матч с Хетафе будет сложным

Главный тренер "Барселоны" Кике Сетьен прокомментировал победу над "Хетафе" в матче 24-го тура Ла Лиги.

"Мы ожидали, что матч будет сложным. Соперник выиграл 4 игры подряд. Моментов в этой встрече хватало, и я думаю, что мы могли снять все вопросы в первом тайме. Но я доволен, поскольку победить было нелегко.

За нас играют футболисты высокого уровня, проявляющие себя в тяжелых матчах. Это нормально, на это мы и рассчитываем. Они включаются в игру и решают задачи", – поделился Кике Сетьен для Movistar.