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Кике Сетьен: Мы ожидали, что матч с Хетафе будет сложным

Испания
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Наставник каталонцев поделился мыслями после домашней победы

Кике Сетьен: Мы ожидали, что матч с Хетафе будет сложным
Новина українською

Главный тренер "Барселоны" Кике Сетьен прокомментировал победу над "Хетафе" в матче 24-го тура Ла Лиги.

"Мы ожидали, что матч будет сложным. Соперник выиграл 4 игры подряд. Моментов в этой встрече хватало, и я думаю, что мы могли снять все вопросы в первом тайме. Но я доволен, поскольку победить было нелегко.

За нас играют футболисты высокого уровня, проявляющие себя в тяжелых матчах. Это нормально, на это мы и рассчитываем. Они включаются в игру и решают задачи", – поделился Кике Сетьен для Movistar.

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В статье: Барселона Ла Лига Кике Сетьен Хетафе (Испания)
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