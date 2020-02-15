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В матче с Хетафе Тер Штеген отдал 69 передач и установил рекорд Ла Лиги

Испания
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Немец - образец современного голкипера в игре ногами

В матче с Хетафе Тер Штеген отдал 69 передач и установил рекорд Ла Лиги
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В рамках 24-го тура чемпионата Испании "Барселона" дома обыграла "Хетафе" 2:1.

Вратарь каталонцев Марк-Андре тер Штеген отдал в этой встрече 69 пасов. Таким образом немецкий голкипер установил рекорд Ла Лиги по количеству передач от вратаря в течении одного матча.

Ни один голкипер в испанском чемпионате не делал столько же пасов с сезона 2005/2006, когда появилась статистика по этому показателю.

В текущем сезоне первенства Испании 27-летний тер Штеген принял участие в 23 матчах, в которых пропустив 21 гол.

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В статье: Барселона Марк-Андре тер Штеген Ла Лига Хетафе (Испания)
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Источник:
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