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Лунин потерпел с Овьедо второе поражение. Он также виновен в нем
Не самый лучший матч в исполнении украинца
"Овьедо" в матче 28-го тура Ла Лиги принимал на своем поле "Алькоркон" и уступил со счетом 2:1. Это притом, что соперник – не из категории топовых. Команда Сергея Мякушко, как и "Овьедо" Лунина, сейчас ближе к аутсайдерам, чем к лидерам.
Гости забили очень быстро и этим облегчили себе жизнь. Активный Стоичков пробил из левого края штрафной зоны и благодаря рикошету переиграл Лунина. Однако второй гол – это уже вина самого Андрея. Точнее, и его тоже. Защитники плохо сыграли в ситуации, позволив Стоичкову выйти один на один, но и украинский голкипер плохо провел дуэль. Привез пенальти, который не отразил с удара того же Стоичкова.
В целом же сделал три сейва, но только один из них был зрелищным и трудовым: в первом тайме после удара Алекса Мула. В остальном же – ничего особенного.
???????? Spain | LaLiga 2— TOP TALENTS SCOUT (@talents_scout) February 15, 2020
Real Oviedo 1:2 Alcorcón
Andriy Lunin played 90 minutes
Saves - 3
Saves from inside box - 1
Punches - 1
Passes - 7 (35%)
Clearances - 1#RealOviedoAlcorcón #VamosOviedo pic.twitter.com/PwfVpxLi1b
Надо сказать, что "Овьедо" во втором тайме владел значительным игровым преимуществом и мог уйти от поражения. Однако голкипер "Алькоркона" позволил себе пропустить лишь раз – и то с пенальти. А еще в нескольких эпизодах отчаянно спас свою команду.
Сергей Мякушко был в заявке "Алькоркона", но на поле так и не появился.
"Овьедо" - "Алькоркон" 1:2
Голы: Альфредо Ортуньо 68 (пен.) - Стоичков 3, Стоичков 39 (пен.)