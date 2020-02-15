Лунин потерпел с Овьедо второе поражение. Он также виновен в нем

"Овьедо" в матче 28-го тура Ла Лиги принимал на своем поле "Алькоркон" и уступил со счетом 2:1. Это притом, что соперник – не из категории топовых. Команда Сергея Мякушко, как и "Овьедо" Лунина, сейчас ближе к аутсайдерам, чем к лидерам.

Гости забили очень быстро и этим облегчили себе жизнь. Активный Стоичков пробил из левого края штрафной зоны и благодаря рикошету переиграл Лунина. Однако второй гол – это уже вина самого Андрея. Точнее, и его тоже. Защитники плохо сыграли в ситуации, позволив Стоичкову выйти один на один, но и украинский голкипер плохо провел дуэль. Привез пенальти, который не отразил с удара того же Стоичкова.

В целом же сделал три сейва, но только один из них был зрелищным и трудовым: в первом тайме после удара Алекса Мула. В остальном же – ничего особенного.

???????? Spain | LaLiga 2

Real Oviedo 1:2 Alcorcón



Andriy Lunin played 90 minutes



Saves - 3

Saves from inside box - 1

Punches - 1

Passes - 7 (35%)

Clearances - 1#RealOviedoAlcorcón #VamosOviedo pic.twitter.com/PwfVpxLi1b — TOP TALENTS SCOUT (@talents_scout) February 15, 2020

Надо сказать, что "Овьедо" во втором тайме владел значительным игровым преимуществом и мог уйти от поражения. Однако голкипер "Алькоркона" позволил себе пропустить лишь раз – и то с пенальти. А еще в нескольких эпизодах отчаянно спас свою команду.

Сергей Мякушко был в заявке "Алькоркона", но на поле так и не появился.

Сегунда. 28-й тур

"Овьедо" - "Алькоркон" 1:2

Голы: Альфредо Ортуньо 68 (пен.) - Стоичков 3, Стоичков 39 (пен.)