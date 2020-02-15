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Когда фаворит удерживает счет. Барселона - Хетафе 2:1. Обзор матча и видео голов
Барселона - Хетафе ⋉ 2:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 15.02.2020 ⋇ Ла Лига на UA-Футбол
"Барселона" была хозяином поля, но не хозяином матча. В первом тайме у каталонцев были проблемы, однако удалось забить дважды, после чего игра могла "засушиться" благодаря классу. Однако этого не случилось. "Хетафе" забил один гол и лишь из-за тер Штегена не забил второй.
Показательно, что "Барса" в конце матча, имея возможности для атак, предпочитала бесперспективный контроль мяча и передачи назад с целью удержать счет. Что же, все методы хороши...
Смотрите видеообзор матча 24-го тура Ла Лиги "Барселона" - "Хетафе".
Барселона. Стадион "Камп Ноу"
"Барселона" - "Хетафе" 2:1
Голы: Антуан Гризманн 33, Серхи Роберто 39 - Родригес Анхель 66