Когда фаворит удерживает счет. Барселона - Хетафе 2:1. Обзор матча и видео голов

"Барселона" была хозяином поля, но не хозяином матча. В первом тайме у каталонцев были проблемы, однако удалось забить дважды, после чего игра могла "засушиться" благодаря классу. Однако этого не случилось. "Хетафе" забил один гол и лишь из-за тер Штегена не забил второй.

Показательно, что "Барса" в конце матча, имея возможности для атак, предпочитала бесперспективный контроль мяча и передачи назад с целью удержать счет. Что же, все методы хороши...

Смотрите видеообзор матча 24-го тура Ла Лиги "Барселона" - "Хетафе".

Барселона. Стадион "Камп Ноу"

"Барселона" - "Хетафе" 2:1

Голы: Антуан Гризманн 33, Серхи Роберто 39 - Родригес Анхель 66