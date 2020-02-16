Директор Барселоны – о потенциальном трансфере форварда: Ждем разрешения от федерации

Директор "Барселоны" Гильермо Амор заявил, что клуб еще не получил разрешение от Федерации футбола Испании подписать нового нападающего после трансферного окна в связи с травмами Усмана Дембеле и Луиса Суареса.

"Разговоров много, но федерация пока не дала нам зеленый свет. Официального ответа не было. Как только мы его получим, клуб примет соответствующее решение.

Мы много работаем над этой ситуацией, трудимся упорно каждый день, анализируем, пытаемся улучшить состав и, безусловно, примем наилучшее для клуба решение", – сказал Амор в интервью Sport.