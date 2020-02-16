Валенсии не удаётся продлить контракт Феррана Торреса. Реал и Юве уже наготове

"Валенсия" ведет переговоры с полузащитником Ферраном Торресом о новом соглашении, сообщает Marca.

Тем не менее, стороны далеки от компромисса, что может привести к тому, что 19-летний талант покинет "Месталью" по окончанию сезона.

Нынешний контракт Торреса с левантийцами рассчитан до июня 2021 года, а отступные составляют 100 млн евро. Однако при истекающем соглашении хавбек может быть продан уже следующим летом, чтобы выручить за него более-менее адекватную сумму.

За развитием ситуации внимательно следят представители "Реала", "Ювентуса" и дортмундской "Боруссии".