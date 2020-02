Невероятный тер Штеген. Как голкипер спас Барселону от гола при счете 2:1. ВИДЕО

Тер Штеген давно стал одним из ключевых игроков "Барселоны". Матч против сенсационного в этом сезоне "Хетафе" стал тому подтверждением. При счете 2:1 в пользу каталонцев во втором тайме немец продемонстрировал незаурядную реакцию, дважды в течение секунды спасая свою команду от верного гола. Неудивительно, что в Германии разгорелась серьезная дискуссия по поводу того, кто должен быть первым номером в сборной - Марк-Андре или Мануэль Нойер.

Добавим, что в текущем сезоне тер Штеген сыграл в 30 матчах за "Барселону", в которых пропустил 31 гол. Девять поединков он отстоял на ноль.

Excellent save.

Which was better?

Alisson's or ter stegen's pic.twitter.com/2sC4PZls6d