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Невероятный тер Штеген. Как голкипер спас Барселону от гола при счете 2:1. ВИДЕО

Испания
(2 голосов)

Немецкий вратарь удивляет реакцией

Невероятный тер Штеген. Как голкипер спас Барселону от гола при счете 2:1. ВИДЕО
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Тер Штеген давно стал одним из ключевых игроков "Барселоны". Матч против сенсационного в этом сезоне "Хетафе" стал тому подтверждением. При счете 2:1 в пользу каталонцев во втором тайме немец продемонстрировал незаурядную реакцию, дважды в течение секунды спасая свою команду от верного гола. Неудивительно, что в Германии разгорелась серьезная дискуссия по поводу того, кто должен быть первым номером в сборной - Марк-Андре или Мануэль Нойер.

Добавим, что в текущем сезоне тер Штеген сыграл в 30 матчах за "Барселону", в которых пропустил 31 гол. Девять поединков он отстоял на ноль.

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В статье: Барселона Марк-Андре тер Штеген
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