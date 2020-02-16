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Убийственный рикошет и привезенный пенальти. Как Лунин за Овьедо против Алькоркона сыграл. Видеообзор матча

Испания
(1 голосов)

Овьедо - Алькоркон ⋉ 1:2 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 15.02.2020 ⋇ Сегунда на UA-Футбол

Убийственный рикошет и привезенный пенальти. Как Лунин за Овьедо против Алькоркона сыграл. Видеообзор матча
UA-Футбол
Новина українською

Андрей Лунин никак не может отстоять на "ноль" пропущенных за "Овьедо". Оно и неудивительно, ведь защита астурийцев проходная. Впрочем, ранее ему удавалось добиваться успеха не благодаря, а вопреки: был лучшим игроком матча и даже месяца. Однако с "Алькорконом" сыграл не очень удачно.

Пропустил уже на третьей минуте из-за рикошета. А в конце первого тайма "привез" пенальти, неудачно проведя дуэль против активного Стоичкова. Из трех сейвов можно отметить только его спасение во время удара Алекса Мула. Другие два сейва непримечательны.

Смотрите видеообзор матча 28-го тура Сегунды "Овьедо" - "Алькоркон".

Сегунда. 28-й тур
"Овьедо" - "Алькоркон" 1:2
Голы: Альфредо Ортуньо 68 (пен.) - Стоичков 3, Стоичков 39 (пен.)

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В статье: Сегунда Алькоркон Реал (Овьедо) Андрей Лунин
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