Герой футбольного дня. Самуэль Юмтити

"Барселона" в эпоху Месси всегда грозная и опасная в атаке. Впрочем, параллельно с этим протянута линия проблем с обороной – начиная с ранних времен каденции Луиса Энрике. Тогда тренера много критиковали за неумение построить слаженную и надежную защиту, поэтому на Эрнесто Вальверде как преемника Энрике возлагали большие надежды. Сначала ситуация действительно стабилизировалась, но когда Вальверде оказался под критикой из-за манеры играть прагматично, "Барселона" взяла на вооружение стиль перестрелок: аккумулировала энергию для того, чтобы забить больше соперника, а не для того, чтобы не дать забить ему.

С Кике Сетьеном – новая история. Он не продолжает линию Вальверде и не вернулся к истокам Луиса Энрике. У него свое видение, согласно которому надежность защиты должна повыситься благодаря лишению соперника мяча: нет атак на ворота – нет и проблем. Но сейчас этот план проваливается: пропускает "Барселона" почти в каждом поединке.

В то же время, почти в каждом из них индивидуально ярко заявляют о себе защитники. Многие критикуют Пике, однако у него, наряду со слабыми матчами, были и сильные игры. При отсутствии в прошлом туре Херарда роль лидера обороны взял на себя Клеман Лангле, на фоне которого бледно выглядел Самуэль Юмтити. А в поединке с "Хетафе" не было уже Лангле – зато выстрелил Юмтити.

Он не только хорошо защищался (в частности, подставился под фол со стороны Ньома и спас "Барсу" от гола в середине первого тайма), но и эффективно сработал на атаку – начал первую голевую атаку пасом на обострение на Лионеля Месси.

Когда забивал Анхель, ошибку допустил Херард Пике. Он и в первом тайме несколько раз создавал "пожары", когда, например, выводил Хорхе Молину едва не один на один с тер Штегеном небрежной срезкой мяча в направлении собственных ворот. Пике эффективно действовал в воздухе, однако оставлял своим оппонентам много пространства. Был плохо встроенный в игру со средними и короткими передачами, в которой себя нашел даже тер Штеген. И из которой не выпадал Юмтити.

Самуэль в начале своей карьеры в "Барсе" демонстрировал элитный уровень игры. Дальше развиваться помешали травмы и, пожалуй, отсутствие доверия со стороны Эрнесто Вальверде. Но с приходом Кике Сетьена у француза появился новый шанс, которым он и попытается воспользоваться. Первые шаги уже сделаны.