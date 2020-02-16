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Матч Эйбар – Реал Сосьедад перенесён из-за загрязнения воздуха

Испания
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Из-за пожара на мусорном полигоне игра была отложена на неопределенный срок

Матч Эйбар – Реал Сосьедад перенесён из-за загрязнения воздуха
Новина українською

Матч "Эйбар" – "Реал Сосьедад" перенесен из-за загрязнения воздуха, сообщает Marca.

Игра 24-го тура чемпионата Испании должна была состоятся сегодня, однако местные власти и Профессиональная футбольная лига пришли к совместному решению об отмене игры.

Руководство лиги приняло это решение в связи с пожаром на свалке, из-за которого воздух в Басконии стал загрязнен. Возникший пожар высвободил большое количество диоксинов в атмосферу. Их показатель на один кубичный метр в 40 раз превышает норму.

Пожар произошел из-за обрушения мусорного полигона. Дата, на которую перенесен матч, пока не известна.

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В статье: Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) Эйбар
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