Реал - Сельта. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

"Реал" четко обозначил желание, а главное – возможности бороться за корону Ла Лиги. И конкурент, как показывает практика, у мадридцев только один – это каталонская "Барселона". Вчера она взяла свои три очка, поэтому сегодня слово за "сливочными". "Реал" сыграет дома против "Сельты".

Матч состоится 16-го февраля 2020-го года в 22:00. Прямая текстовая онлайн трансляция – в матч-центре UA-Футбол >>>. Анонс и прогноз матча – от Игоря Семйона >>>.

Здесь же смотрим прямой видеоэфир поединка благодаря сигналу MEGOGO.

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