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Сногсшибательная эффективность аутсайдера. Реал - Сельта 2:2. Обзор матча и видео голов
Реал - Сельта ⋉ 2:2 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 16.02.2020 ⋇ Ла Лига на UA-Футбол
"Реал" подпустил к себе "Барселону" в 24-м туре, но имел шанс снова нарастить отрыв. Сделал это, но оторвался не на три очка, а лишь на одно. Ибо "Сельта", несмотря на преимущество мадридцев в игре, поразила эффективностью в атаке.
Галисийцы организовали несколько атак, для перечисления которых хватит пальцев одной руки, и забили два гола. А "Реал" играл агрессивно только тогда, когда его не устраивал счет. Поэтому ничья. Смотрите видеообзор поединка 24-го тура Ла Лиги "Реал" - "Сельта".
Мадрид. Стадион "Сантьяго Бернабеу"
"Реал" - "Сельта" 2:2
Голы: Тони Кроос 52, Серхио Рамос 65 (пен.) - Фёдор Смолов 7, Сантьяго Мина 85