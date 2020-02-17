Сногсшибательная эффективность аутсайдера. Реал - Сельта 2:2. Обзор матча и видео голов

"Реал" подпустил к себе "Барселону" в 24-м туре, но имел шанс снова нарастить отрыв. Сделал это, но оторвался не на три очка, а лишь на одно. Ибо "Сельта", несмотря на преимущество мадридцев в игре, поразила эффективностью в атаке.

Галисийцы организовали несколько атак, для перечисления которых хватит пальцев одной руки, и забили два гола. А "Реал" играл агрессивно только тогда, когда его не устраивал счет. Поэтому ничья. Смотрите видеообзор поединка 24-го тура Ла Лиги "Реал" - "Сельта".

Мадрид. Стадион "Сантьяго Бернабеу"

"Реал" - "Сельта" 2:2

Голы: Тони Кроос 52, Серхио Рамос 65 (пен.) - Фёдор Смолов 7, Сантьяго Мина 85