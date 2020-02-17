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Барселона наняла компанию, чтобы сохранить имидж Бартомеу

Испания
(1 голосов)

На все это ушло около 1 миллиона евро

Барселона наняла компанию, чтобы сохранить имидж Бартомеу
Новина українською

"Барселона" наняла компанию для защиты имиджа президента клуба Хосепа Марии Бартомеу в социальных сетях, сообщает Marca.

Как пишет источник, это сделано для того, чтобы создать общественное мнение через социальные сети и защитить репутацию Бартомеу, очистить имидж всего совета директоров, и нанести ущерб бывшим игрокам, некоторым игрокам из нынешнего состава и противникам совета директоров.

Компания, с которой заключался контракт, управляет ста аккаунтами в Twitter и Facebook. Атакам в социальных сетях подвергались такие люди, как Лионель Месси, Жерар Пике, Хосеп Гвардиола, Хави и Карлес Пуйоль. Отмечается, что в сообщениях нападали на Месси за его задержку в подписании нового контракта, на Пике — за ситуацию с Кубком Дэвиса и на игроков в целом, обвиняя их в излишнем богатстве. Аккаунты атакующих в социальных сетях не являются официальными.

Руководство "Барселоны" подтвердило факт найма компании, услуги которой обошлись ей в € 1 млн.

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В статье: Лионель Месси Херард Пике Барселона Хосеп Мария Бартомеу
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Источник:
Marca
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Комментарии (3)
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Инспектор ( )
17.02.2020 в 16:34
Пусть заклюют, но после Бармалея президентом Барселоны вижу или Роналду или Серхио Рамоса.
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Инспектор ( )
17.02.2020 в 16:37
Будет интересно как например Рамосу будет лизать извесный фанатик великого клуба
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0
0
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Elektrikc (Львів)
17.02.2020 в 16:05
щоб врятувати легендарну Барсу, Бартомеу повинен піти геть, як і бог Гном.
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