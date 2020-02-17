Барселона наняла компанию, чтобы сохранить имидж Бартомеу

"Барселона" наняла компанию для защиты имиджа президента клуба Хосепа Марии Бартомеу в социальных сетях, сообщает Marca.

Как пишет источник, это сделано для того, чтобы создать общественное мнение через социальные сети и защитить репутацию Бартомеу, очистить имидж всего совета директоров, и нанести ущерб бывшим игрокам, некоторым игрокам из нынешнего состава и противникам совета директоров.

Компания, с которой заключался контракт, управляет ста аккаунтами в Twitter и Facebook. Атакам в социальных сетях подвергались такие люди, как Лионель Месси, Жерар Пике, Хосеп Гвардиола, Хави и Карлес Пуйоль. Отмечается, что в сообщениях нападали на Месси за его задержку в подписании нового контракта, на Пике — за ситуацию с Кубком Дэвиса и на игроков в целом, обвиняя их в излишнем богатстве. Аккаунты атакующих в социальных сетях не являются официальными.

Руководство "Барселоны" подтвердило факт найма компании, услуги которой обошлись ей в € 1 млн.